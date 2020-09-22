Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Prestigiado' pela diretoria, Geninho coleciona resultados ruins no Avaí

Em 10 jogos disputados, o treinador venceu apenas três duelos e vê o time perto da zona do rebaixamento...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 15:51
Crédito: Divulgação/Avaí
Após o fracasso na reta final do Catarinense, quando caiu de maneira precoce diante da Chapecoense, a diretoria do Avaí não pensou duas vezes e mandou o técnico Rodrigo Santana embora. A solução encontrada foi repatriar Geninho, que é ídolo da torcida.Com a obrigação de recuperar um elenco recheado de boas opções e nomes conhecidos do futebol nacional, a missão tornou-se ingrata e o time despencou ainda mais na qualidade técnica e tática.
Apesar do bom início ao vencer o Náutico, Geninho deu ao time da Ressacada mais duas vitórias. No geral, ele foi derrotado em seis oportunidades e conseguiu um empate.
Na última rodada, o Avaí foi massacrado por 5 a 2 pelo Sampaio Corrêa e a pressão aumentou na comissão técnica. Porém, até a segunda ordem, o treinador está mantido e a diretoria analisa mudanças no elenco.
Após 10 rodadas, o Leão ocupa a preocupante 13ª colocação, com 10 pontos e vê o G4 ficar cada vez mais distante.
Desempenho Geninho:10 jogos3 vitórias6 derrotas1 empateGols Pró: 11 Gols Contra: 14

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados