'Prestigiado' pela diretoria, Geninho coleciona resultados ruins no Avaí

Crédito: Divulgação/Avaí

Após o fracasso na reta final do Catarinense, quando caiu de maneira precoce diante da Chapecoense, a diretoria do Avaí não pensou duas vezes e mandou o técnico Rodrigo Santana embora. A solução encontrada foi repatriar Geninho, que é ídolo da torcida.Com a obrigação de recuperar um elenco recheado de boas opções e nomes conhecidos do futebol nacional, a missão tornou-se ingrata e o time despencou ainda mais na qualidade técnica e tática.

Apesar do bom início ao vencer o Náutico, Geninho deu ao time da Ressacada mais duas vitórias. No geral, ele foi derrotado em seis oportunidades e conseguiu um empate.

Na última rodada, o Avaí foi massacrado por 5 a 2 pelo Sampaio Corrêa e a pressão aumentou na comissão técnica. Porém, até a segunda ordem, o treinador está mantido e a diretoria analisa mudanças no elenco.

Após 10 rodadas, o Leão ocupa a preocupante 13ª colocação, com 10 pontos e vê o G4 ficar cada vez mais distante.