Prestes a sair, veja como Volpi foi de titular absoluto no São Paulo a vendido para time mexicano

De titular absoluto do time ao banco de reservas e praticamente vendido, Tiago Volpi perdeu de vez seu espaço no elenco do São Paulo nesta temporada. Com a chegada de Jandrei no começo do ano, o goleiro passou a ter cada vez menos chances em campo após cometer algumas falhas pela equipe e ser bastante criticado pela torcida. GALERIA> Quem é o melhor batedor de pênaltis do Brasil? Saiba números de jogadores

TABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogosEnquanto em 2021 esteve presente em 64 das 81 disputas do Tricolor paulista, com 61 gols sofridos, este ano a situação se reverteu completamente. Nesta temporada, dos 29 jogos do São Paulo, Volpi esteve somente em sete, com dez gols levados.

A última vez em que Tiago Volpi foi relacionado foi contra o Jorge Wilstermann, no final de abril, pela Copa Sul-Americana. Na vitória por 3 a 1, Ceni optou por uma equipe alternativa, visto que dias depois teria o clássico contra o Santos, pelo Brasileiro, no Morumbi.

Já em clássicos, o último em que o goleiro esteve presente foi contra o Palmeiras, ainda na fase de grupos do Paulistão, onde foi derrotado por 1 a 0.

Volpi chegou ao clube em 2019, ainda por empréstimo, e parecia que assumiria de vez a titularidade do gol são-paulino, fato que nenhum jogador ainda conseguiu desde a aposentadoria do atual técnico do time, Rogério Ceni. Tanto agradou, que o Tricolor comprou o goleiro ao final do período de empréstimo.

Já no ano de 2021, a situação começou a mudar. Tiago Volpi não repetiu as mesmas boas atuações de seu início no time e começou a falhar em clássicos e partidas decisivas, o que não foi perdoado pela exigente torcida são-paulina. O clube começou a se movimentar e trouxe Jandrei para disputar a posição.

Desde a estreia do São Paulo no Brasileirão 2022, Volpi também não esteve no gol em nenhum confronto. No momento, o arqueiro está em tratamento no REFFIS devido à dor no ombro direito. Jandrei, por sua vez, já participou de 21 partidas, com 17 gols sofridos. Um dos reforços trazidos para esta temporada, o atleta passou a ocupar a posição de goleiro titular na equipe de Ceni após boas atuações.Nesta última sexta-feira (13), surgiram algumas novidades em relação a Tiago Volpi, que está sendo tão pouco utilizado no São Paulo. Conforme apurações confirmadas pelo LANCE!, o Tricolor e o jogador devem acertar proposta recebida do Toluca, equipe mexicana.

Ainda sem valor exato divulgado, a negociação deve girar em torno dos R$ 7,5 milhões na cotação atual. Assim, há chances que Tiago Volpi nem volte a jogar mais pelo São Paulo.