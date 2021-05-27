Prestes a retornar aos gramados após lesão, Erik quer ajudar o CRB no segundo semestre

Pronto para voltar aos gramados após uma cirurgia no joelho direito, o atacante do CRB, Erik, falou sobre o desejo de ver a equipe alagoana evoluindo em 2021. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma boa sequência neste ano.- O grupo tem trabalhado muito para evoluir e temos condições disso. O elenco sabe do seu potencial e da responsabilidade que terá. Vamos lutar muito para conquistarmos nossos objetivos em 2021 - comentou o atacante do Galo.