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Prestes a retornar aos gramados após lesão, Erik quer ajudar o CRB no segundo semestre

Atacante passou por uma cirurgia no joelho e agora está na reta final do tratamento para poder voltar a ajudar a equipe em 2021...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 17:35
Crédito: Divulgação / CRB
Pronto para voltar aos gramados após uma cirurgia no joelho direito, o atacante do CRB, Erik, falou sobre o desejo de ver a equipe alagoana evoluindo em 2021. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma boa sequência neste ano.- O grupo tem trabalhado muito para evoluir e temos condições disso. O elenco sabe do seu potencial e da responsabilidade que terá. Vamos lutar muito para conquistarmos nossos objetivos em 2021 - comentou o atacante do Galo.
Segundo o atleta, seu objetivo é fazer um grande segundo semestre no clube e deixar para trás todo o processo longe dos campos para tratar do joelho.- Estou muito motivado para esse segundo semestre. Tenho trabalhado muito para que esses próximos meses sejam especiais para mim e para o clube.

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