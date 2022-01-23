Prestes a reforçar o América-MG, Wellington Paulista tem dia de despedida no Fortaleza

A trajetória de Wellington Paulista com a camisa do Fortaleza se encerrou na temporada 2021. Porém, no último sábado (21), o centroavante de 38 anos de idade não deixou de passar no CT do Leão do Pici para ter um momento de efetiva despedida de companheiros e funcionários do clube.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAinda não existe a formalização do acerto, mas, diante da falta de espaço no plantel do técnico Juan Pablo Vojvoda, a tendência é que o jogador seja anunciado nos próximos dias como reforço do América-MG. Curiosamente, outra equipe que disputará a Libertadores em 2022, porém na etapa eliminatória anterior aos grupos.
Com isso, a passagem do centroavante pelo Tricolor se construiu desde 2019 através de 148 partidas onde marcou 42 gols, deu nove assistências e conquistou a Copa do Nordeste em 2019 e o tricampeonato do Cearense: 2019, 2020 e 2021.
Agora, o plantel do Leão tem como alternativas para a função de goleador nomes como Igor Torres, Ángelo Henríquez e o recém-contratado por empréstimo junto ao Independiente-ARG, Silvio Romero.