Prestes a reforçar o América-MG, Wellington Paulista tem dia de despedida no Fortaleza

A trajetória de Wellington Paulista com a camisa do Fortaleza se encerrou na temporada 2021. Porém, no último sábado (21), o centroavante de 38 anos de idade não deixou de passar no CT do Leão do Pici para ter um momento de efetiva despedida de companheiros e funcionários do clube.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAinda não existe a formalização do acerto, mas, diante da falta de espaço no plantel do técnico Juan Pablo Vojvoda, a tendência é que o jogador seja anunciado nos próximos dias como reforço do América-MG. Curiosamente, outra equipe que disputará a Libertadores em 2022, porém na etapa eliminatória anterior aos grupos.