Prestes a igualar recorde histórico no Leverkusen, Wendell celebra boa fase e mira confronto direto com o Bayern

Crédito: Divulgação/Bayer Leverkusen

O brasileiro Wendell está prestes a viver um momento histórico com a camisa do Bayer Leverkusen. Titular absoluto desde que chegou ao time, em 2014, o lateral-esquerdo poderá se tornar o estrangeiro com mais jogos na história do clube, neste sábado, no clássico contra o Bayern de Munique, na BayArena, pela 13ª rodada do Campeonato Alemão.

+ Quem é o maior campeão europeu da década?Isso porque o brasileiro está a apenas uma partida de igualar o romeno Ioan Lupescu, que defendeu a equipe 231 vezes entre 1990 e 1996. Nos 230 jogos que já disputou pelo Leverkusen, Wendell marcou oito gols e deu 15 assistências. Sobre a possibilidade de igualar esse recorde histórico, o lateral ex-Grêmio não escondeu a felicidade.

- O Leverkusen é um dos clubes mais tradicionais da Alemanha e da Europa e alcançar essa marca é algo que me deixa extremamente orgulhoso e feliz. Pelo clube, já passaram jogadores consagrados e somente por estar nessa lista já era algo super gratificante. Ter a possibilidade de ser o estrangeiro com mais partidas, então, é algo que eu jamais imaginava. Só tenho a agradecer todas as pessoas que confiaram no meu futebol.

Um dos principais destaques do clube, o jogador está na sétima temporada consecutiva no futebol alemão e o momento atual, tanto individual quanto coletivo, não poderia ser melhor. Além de se classificar em primeiro lugar no Grupo C da Liga Europa, o Bayer Leverkusen segue vivo na Copa da Alemanha, e é líder isolado da Bundesliga, algo que não ocorria desde setembro de 2014.

- Nós temos um time muito bom. Nas últimas temporadas, fomos bem, mas cometemos alguns deslizes na reta final e acabamos perdendo algumas posições na tabela. Neste ano, começamos super bem e conseguimos chegar à liderança e isso nos deixa animados. Estamos focados e sabemos como a Bundesliga é complicada, mas acreditamos no nosso potencial e temos a consciência de que podemos almejar coisas maiores.

+ Confira a tabela completa do Campeonato Alemão

Único clube invicto na competição nacional, o Bayer Leverkusen lidera com 28 pontos, um a mais que Bayern e RB Leipzig. Sobre o clássico deste sábado, em confronto direto pela liderança, Wendell reconheceu o dificuldade de enfrentar o atual campeão alemão e europeu, mas garantiu que é possível surpreender.

- Nosso próximo jogo será complicadíssimo e não preciso falar da força do Bayern, que vem conquistando ótimos resultados não somente na Alemanha, mas na Europa. Na temporada passada, perdemos a final da Copa da Alemanha para eles, mas jogamos bem, de igual para igual. Neste final de semana, temos que entrar muito atentos, desde o primeiro minuto de jogo, e tentar impor nosso ritmo. Será muito duro, mas podemos ganhar.Lateral-esquerdo com mais jogos e entrando no top 20 no ranking geral

As 230 partidas disputadas com a camisa do Bayer Leverkusen já fazem de Wendell o lateral-esquerdo que mais vezes atuou pelo clube, superando o argentino Diego Placente (171).