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Prestes a estrear, Pepê afirma: 'O FC Porto é um dos maiores da Europa e do mundo'

Atacante foi contratado pelos Dragões após se destacar com a camisa do Grêmio, e quer fazer boa estreia em Portugal
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Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 15:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 15:23
Crédito: Divulgação / FC Porto
O atacante Pepê completou um mês em Portugal há alguns dias. Após realizar os treinamentos e participar dos amistosos preparatórios para a temporada, o novo camisa 11 dos Dragões está pronto para o inícios dos jogos oficiais, que começam no próximo domingo, diante do Belenenses, pelo Campeonato do Português.
Veja a tabela do Português- O FC Porto é um grande clube, um dos maiores da Europa e do mundo. Ser campeão. Esse é o maior objetivo de todos - foi assim que o brazuca definiu o novo clube e seus objetivos em Portugal, em entrevista exclusiva à Revista Dragões.
Pepê espera se adaptar o mais rápido possível, e fala sobre os objetivos. Em pouco mais de um mês vivendo em Portugal, o brasieiro agradeceu o carinho dos torcedores do Porto.
- Queria agradecer todo o carinho que tiveram para comigo desde o princípio. Vou procurar dar o meu melhor, o meu máximo, para me adaptar o mais rapidamente possível e poder ser capaz de dar muitas alegrias a todos os torcedores - concluiu.
O camisa 11 deve fazer sua estreia oficial neste domingo, na primeira partida da temporada 2021/2022 do Campeonato Português, diante do B-SAD, no Estádio do Dragão, às 14h (Brasília).

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