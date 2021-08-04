Prestes a estrear, Pepê afirma: 'O FC Porto é um dos maiores da Europa e do mundo'

Crédito: Divulgação / FC Porto

O atacante Pepê completou um mês em Portugal há alguns dias. Após realizar os treinamentos e participar dos amistosos preparatórios para a temporada, o novo camisa 11 dos Dragões está pronto para o inícios dos jogos oficiais, que começam no próximo domingo, diante do Belenenses, pelo Campeonato do Português.

Veja a tabela do Português- O FC Porto é um grande clube, um dos maiores da Europa e do mundo. Ser campeão. Esse é o maior objetivo de todos - foi assim que o brazuca definiu o novo clube e seus objetivos em Portugal, em entrevista exclusiva à Revista Dragões.

Pepê espera se adaptar o mais rápido possível, e fala sobre os objetivos. Em pouco mais de um mês vivendo em Portugal, o brasieiro agradeceu o carinho dos torcedores do Porto.

- Queria agradecer todo o carinho que tiveram para comigo desde o princípio. Vou procurar dar o meu melhor, o meu máximo, para me adaptar o mais rapidamente possível e poder ser capaz de dar muitas alegrias a todos os torcedores - concluiu.