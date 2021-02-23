Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Prestes a estrear, Oyama, do Mirassol, quer repetir bom desempenho no Paulistão

O volante foi emprestado à Ponte Preta para disputa da série B de 2020. De volta ao Mirassol, Luis Oyama afirmou estar mais maduro após a experiência...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 14:26

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 14:26

Crédito: Léo Roveroni / Mirassol
Em 2020, o Mirassol realizou sua melhor campanha na história do Paulistão. Após eliminar o São Paulo, em pleno Morumbi, a equipe terminou a competição em terceiro lugar. Um dos destaques daquela equipe, o volante Luis Oyama, quer repetir o bom desempenho do ano passado nesta temporada.+ Dois clubes europeus se juntam ao RB Leipzig no interesse por Claudinho- Estamos nos preparando para fazer um grande campeonato paulista. Sabemos que vai ser muito difícil, mas temos certeza que, com a preparação que estamos realizando, poderemos brigar por coisas grandes como foi no ano passado. - afirmou o volante.Emprestado à Ponte Preta para disputar a Série B de 2020, o volante avaliou a passagem pela equipe de Campinas e afirmou estar mais maduro após a experiência.
- Com certeza volto para o Mirassol mais maduro e com mais vivência. A Ponte Preta foi uma etapa importante em minha carreira, tenho certeza que consegui aprender bastante e evoluir no aspecto pessoal e profissional. Espero mostrar isso dentro de campo. - explicou.
O Mirassol estreia no próximo sábado (27), contra o São Bento, às 16h30, no Walter Ribeiro. O Leão da Araraquarense está no Grupo D ao lado de Guarani, São Caetano e Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado
Imagem de destaque
Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados