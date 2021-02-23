Prestes a estrear, Oyama, do Mirassol, quer repetir bom desempenho no Paulistão

Em 2020, o Mirassol realizou sua melhor campanha na história do Paulistão. Após eliminar o São Paulo, em pleno Morumbi, a equipe terminou a competição em terceiro lugar. Um dos destaques daquela equipe, o volante Luis Oyama, quer repetir o bom desempenho do ano passado nesta temporada.- Estamos nos preparando para fazer um grande campeonato paulista. Sabemos que vai ser muito difícil, mas temos certeza que, com a preparação que estamos realizando, poderemos brigar por coisas grandes como foi no ano passado. - afirmou o volante.Emprestado à Ponte Preta para disputar a Série B de 2020, o volante avaliou a passagem pela equipe de Campinas e afirmou estar mais maduro após a experiência.
- Com certeza volto para o Mirassol mais maduro e com mais vivência. A Ponte Preta foi uma etapa importante em minha carreira, tenho certeza que consegui aprender bastante e evoluir no aspecto pessoal e profissional. Espero mostrar isso dentro de campo. - explicou.
O Mirassol estreia no próximo sábado (27), contra o São Bento, às 16h30, no Walter Ribeiro. O Leão da Araraquarense está no Grupo D ao lado de Guarani, São Caetano e Santos.