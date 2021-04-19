Prestes a disputar o seu primeiro torneio intenacional, Igor Cárius fala o trabalho do grupo em 2021

No último sábado (17), o Atlético-GO fez mais uma vítima na temporada ao vencer o CRAC, por 3 a 1, seguindo invicto no Campeonato Goiano e também na temporada. Titular em oito jogos na temporada, o lateral Igor Cariús foi titular nas últimas duas partidas do estadual, porém atuou como zagueiro. Igor não escolhe posição e se coloca à disposição para ajudar.- O nosso grupo é muito fechado e comprometido com o bem do clube. Estou sempre pronto para ajudar nos que for preciso. Pra mim não importa a posição que eu jogue. O importante é o bem do clube, estou sempre pronto para ajudar e me coloco sempre à disposição do professor - comentou o lateral.