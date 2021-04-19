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futebol

Prestes a disputar o seu primeiro torneio intenacional, Igor Cárius fala o trabalho do grupo em 2021

Lateral esquerdo vem sendo improvisado na zaga em alguns jogos e é fundamental na equipe goiana...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 16:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 16:21
Crédito: Bruno Corsino/Atlético-GO
No último sábado (17), o Atlético-GO fez mais uma vítima na temporada ao vencer o CRAC, por 3 a 1, seguindo invicto no Campeonato Goiano e também na temporada. Titular em oito jogos na temporada, o lateral Igor Cariús foi titular nas últimas duas partidas do estadual, porém atuou como zagueiro. Igor não escolhe posição e se coloca à disposição para ajudar.- O nosso grupo é muito fechado e comprometido com o bem do clube. Estou sempre pronto para ajudar nos que for preciso. Pra mim não importa a posição que eu jogue. O importante é o bem do clube, estou sempre pronto para ajudar e me coloco sempre à disposição do professor - comentou o lateral.
O Atlético-GO vive uma semana especial. Pela segunda vez na sua história, o Dragão irá disputar a Copa Sul-americana. Essa será a primeira competição internacional disputada por Cariús. O lateral do Atlético não esconde a ansiedade e espera ir longe.- Disputar uma competição internacional engrandece a carreira de qualquer. A gente vem vivendo esse clima de competição continental e isso é muito bacana. Esperamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, ir pensando jogo a jogo e buscar sempre avançar. Espero que possamos ir longe - concluiu.

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