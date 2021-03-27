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Prestes a definir seu futuro, Thonny Anderson diz: 'O que mais desejo é jogar novamente'

Meia-atacante tem ofertas do Urawa Red Diamonds, do Japão, e do Sport Recife...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 13:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2021 às 13:55
Crédito: Divulgação
Tendo recebido recentemente propostas do Urawa Red Diamonds, do Japão, e do Sport Recife, o meia-atacante Thonny Anderson espera ter o seu futuro definido até o início do mês de abril. Em conversas constantes com seu empresário Alaece Dias, o atleta tem se mostrado bastante animado com a proximidade do acerto com seu futuro clube.
- Neste momento o que mais desejo é estar jogando novamente. Sei do potencial que possuo e do quanto posso oferecer à equipe que me contratar. Estou ciente das negociações com times do Brasil e do exterior e não tenho uma preferência clara por esta ou aquela agremiação. Minha vontade, única e exclusiva, é estar dentro de campo sendo feliz profissionalmente - declarou.
Com 23 anos completados em Dezembro, Thonny já defendeu clubes de peso do futebol brasileiro. Atualmente no Red Bull Bragantino, foi revelado pelo Cruzeiro e é o autor do gol mais rápido da Arena do Grêmio, marcado com a camisa do tricolor gaúcho. Já em 2019 foi uma das principais peças do Athletico Paranaense campeão da Copa do Brasil. O jovem demonstra orgulho pelo histórico que carrega.
- Já realizei bastante coisa em poucos anos de carreira. Sou um privilegiado por ter vestido camisas tão vitoriosas e tenho certeza que ainda incluirei outras, tão grandiosas quanto, no meu currículo - finalizou.

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