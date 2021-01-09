Prestes a cumprir 100 jogos pelo Grêmio, Paulo Victor fala em 'realização de sonho'

Crédito: Jogador tem 99 partidas pelo Imortal (Lucas Uebel/Grêmio

Com a delegação do Grêmio em solo cearense para o confronto desse sábado (9) diante do Fortaleza às 21h pelo Brasileirão e o fato do arqueiro Vanderlei sequer ter viajado com a delegação, tudo indica que o titular na meta da equipe de Renato Portaluppi será Paulo Victor. Na confirmação dessa probabilidade, o confronto será especial pelo fato de contabilizar o 100° compromisso do jogador pelo clube no qual chegou em 2017 e conviveu com altos e baixos.

Entretanto, sua avaliação vai na linha do que ele chama de "realização de um sonho" em todas as oportunidades que pode vestir a camisa do Imortal. Prometendo, aliás, a busca incessante por novas marcas e conquistas coletivas enquanto estiver no Grêmio:

- Desde a minha chegada eu falo que realizei um sonho ao vestir a camisa do Grêmio. Alcançar essa marca de 100 jogos é mais um sonho que realizo vestindo a camisa tricolor. Agradeço a todos pela confiança e quero continuar crescendo e buscando títulos com a camisa desse clube de história gigantesca.