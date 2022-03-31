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Prestes a completar três anos de seu primeiro gol pelo Sassuolo, lateral Rogério reencontra a Lazio

O brasileiro se recuperou de lesão e vem voltando aos poucos a equipe...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 15:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 15:57
O lateral-esquerdo Rogério completa na próxima quinta-feira, dia 07, três anos do seu primeiro gol marcado com a camisa do Sassuolo. Antes de completar a importante marca, o camisa 6 terá a oportunidade de reencontrar a Lazio, time que sofreu o gol naquela oportunidade em 2019.> Copa do Mundo no Qatar tem mais de 800 mil ingressos vendidos
- Sempre bom completar esse tipo de marca, lembro daquele momento como se fosse ontem. Agora vivo um outro momento, venho me recuperando bem da lesão e aos poucos voltando aos jogos e sigo forte aguardando o melhor momento para entrar no campo novamente - disse o lateral.
Em recuperação da lesão no tornozelo, Rogério vem retornando a equipe aos poucos, tendo sido relacionado pelo treinador Alessio Dionisi em apenas um dos últimos quatro compromissos do Sassuolo. O eleito melhor lateral-esquerdo da história da equipe, agora tem a chance de retomar seu futebol na partida deste sábado, contra a Lazio, pela 31ª rodada do Campeonato Italiano.
Crédito: Rogério,lateral-esquerdodoSassuolo(Foto:Divulgação/C2Sports

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