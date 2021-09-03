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futebol

Prestes a completar 50 jogos, Luan celebra marca pelo Marcílio Dias: 'Feliz por essa conquista'

Aos 21 anos, zagueiro crê em evolução dentro e fora de campo ao atingir marca importante...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 19:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2021 às 19:19
Crédito: Divulgação
Contratado em 2020 pelo Marcílio Dias, o zagueiro Luan Rodrigues tem apenas 21 anos e já conquistou a braçadeira de capitão, agora está próximo de completar, se entrar em campo, a marca de 50 jogos pelo clube. Antes da partida decisiva deste sábado, contra o Aimoré, pela Série D do Brasileirão, o jogador falou sobre o duelo e sua conquista pessoal.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série D-2021 clicando aqui
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GALERIA> Confira 20 clubes que faliram e conseguiram ou não se reerguer
- Estou muito feliz por essa conquista, queria agradecer ao clube, aos diretores e a torcida, por permitir que essa marca fosse alcançada. Durante esse período foram muitos momentos felizes e outros nem tanto, mas sempre com muito trabalho e o mais importante, amadurecimento, dentro e fora de campo da minha parte - disse.
O jogador também ressaltou a expectativa de poder um dia jogar com a torcida do Marcílio Dias no estádio, fato que ainda não ocorreu desde sua chegada.
- A torcida me apoiou desde minha estreia contra o Criciúma. Venho recebendo muito carinho pelas redes sociais e sou grato por isso, a torcida faz parte dessa minha conquista. Espero que logo menos possamos estar juntos, clube e torcida, para sentir essa sensação - finalizou.
Luan aproveitou para comentar sobre o jogo deste sábado, contra o Aimoré, às 15h, pela disputa do Brasileirão da Série D.
- Sabemos da dificuldade e que precisamos de uma combinação de resultados, mas independente de tudo, temos que entrar focados e buscar a vitória - completou o zagueiro.

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