Prestes a completar 50 jogos, Luan celebra marca pelo Marcílio Dias: 'Feliz por essa conquista'

Crédito: Divulgação

Contratado em 2020 pelo Marcílio Dias, o zagueiro Luan Rodrigues tem apenas 21 anos e já conquistou a braçadeira de capitão, agora está próximo de completar, se entrar em campo, a marca de 50 jogos pelo clube. Antes da partida decisiva deste sábado, contra o Aimoré, pela Série D do Brasileirão, o jogador falou sobre o duelo e sua conquista pessoal.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série D-2021 clicando aqui

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- Estou muito feliz por essa conquista, queria agradecer ao clube, aos diretores e a torcida, por permitir que essa marca fosse alcançada. Durante esse período foram muitos momentos felizes e outros nem tanto, mas sempre com muito trabalho e o mais importante, amadurecimento, dentro e fora de campo da minha parte - disse.

O jogador também ressaltou a expectativa de poder um dia jogar com a torcida do Marcílio Dias no estádio, fato que ainda não ocorreu desde sua chegada.

- A torcida me apoiou desde minha estreia contra o Criciúma. Venho recebendo muito carinho pelas redes sociais e sou grato por isso, a torcida faz parte dessa minha conquista. Espero que logo menos possamos estar juntos, clube e torcida, para sentir essa sensação - finalizou.

Luan aproveitou para comentar sobre o jogo deste sábado, contra o Aimoré, às 15h, pela disputa do Brasileirão da Série D.