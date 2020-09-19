Pressionados, Avaí e Sampaio Corrêa duelam na Ressacada

Crédito: Divulgação

Em jogo isolado no domingo, Avaí e Sampaio Correa se enfrentam a partir das 11h (Horário de Brasília), na Ressacada, pela 10ª rodada da Série B.Como chegam?

A campanha do Avaí é decepcionante. Após nove partidas, o Leão aparece na 12ª colocação, com 10 pontos e o técnico Geninho sente a pressão da torcida e diretoria, que cobra uma melhora da equipe.