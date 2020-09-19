Pressionados, Avaí e Sampaio Corrêa duelam na Ressacada

Em jogo isolado no domingo, Avaí e Sampaio Correa se enfrentam a partir das 11h (Horário de Brasília), na Ressacada, pela 10ª rodada da Série B.Como chegam?
A campanha do Avaí é decepcionante. Após nove partidas, o Leão aparece na 12ª colocação, com 10 pontos e o técnico Geninho sente a pressão da torcida e diretoria, que cobra uma melhora da equipe.
Se o Leão catarinense não empolga, o Sampaio Corrêa também não está com uma campanha positiva. Com dois jogos a menos em relação aos rivais, a Bolívia somou apenas 4 pontos e aparece na penúltima colocação do torneio.