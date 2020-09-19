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futebol

Pressionados, Avaí e Sampaio Corrêa duelam na Ressacada

Leão e Bolívia se enfrentam neste domingo, a partir das 11h (Horário de Brasília), em Santa Catarina...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 20:17

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 20:17
Crédito: Divulgação
Em jogo isolado no domingo, Avaí e Sampaio Correa se enfrentam a partir das 11h (Horário de Brasília), na Ressacada, pela 10ª rodada da Série B.Como chegam?
A campanha do Avaí é decepcionante. Após nove partidas, o Leão aparece na 12ª colocação, com 10 pontos e o técnico Geninho sente a pressão da torcida e diretoria, que cobra uma melhora da equipe.
Se o Leão catarinense não empolga, o Sampaio Corrêa também não está com uma campanha positiva. Com dois jogos a menos em relação aos rivais, a Bolívia somou apenas 4 pontos e aparece na penúltima colocação do torneio.

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