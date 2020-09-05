Pressionados, Atlético-GO e Grêmio buscam a recuperação no Brasileirão

Crédito: Estádio Olímpico de Goiânia vai receber o duelo (Divulgação

O Estádio Olímpico de Goiânia será palco de um jogo repleto de pressão. A partir deste domingo, 19h (Horário de Brasília), Atlético-GO e Grêmio se enfrentam pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.Como chegam

Se o torcedor do Atlético-GO ficou empolgado após a vitória diante do Flamengo, ele se decepcionou na sequência com o fraco desempenho da equipe, que não conseguiu mais vencer e agora ocupa a penúltima colocação, com 5 pontos.

Para o jogo deste fim de semana, o técnico Vagner Mancini sabe que precisa vencer, pois só assim terá tranquilidade de continuar o seu trabalho.

Do outro lado do confronto está o Grêmio. Tricampeão estadual no último fim de semana, o Tricolor ainda não engrenou no torneio nacional. Apesar do começo positivo, com vitória diante do Fluminense, a equipe de Portaluppi não venceu mais e aparece uma posição acima do Z4.