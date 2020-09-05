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futebol

Pressionados, Atlético-GO e Grêmio buscam a recuperação no Brasileirão

Na parte baixa da tabela, Dragão e Tricolor se enfrentam às 19h (Horário de Brasília), em Goiânia...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 08:54

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 08:54
Crédito: Estádio Olímpico de Goiânia vai receber o duelo (Divulgação
O Estádio Olímpico de Goiânia será palco de um jogo repleto de pressão. A partir deste domingo, 19h (Horário de Brasília), Atlético-GO e Grêmio se enfrentam pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.Como chegam
Se o torcedor do Atlético-GO ficou empolgado após a vitória diante do Flamengo, ele se decepcionou na sequência com o fraco desempenho da equipe, que não conseguiu mais vencer e agora ocupa a penúltima colocação, com 5 pontos.
Para o jogo deste fim de semana, o técnico Vagner Mancini sabe que precisa vencer, pois só assim terá tranquilidade de continuar o seu trabalho.
Do outro lado do confronto está o Grêmio. Tricampeão estadual no último fim de semana, o Tricolor ainda não engrenou no torneio nacional. Apesar do começo positivo, com vitória diante do Fluminense, a equipe de Portaluppi não venceu mais e aparece uma posição acima do Z4.
Na última quinta-feira, se a situação não poderia ficar pior, a equipe acabou superada dentro de casa para o Sport, por 2 a 1.

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