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futebol

Pressionado! Ramon Menezes só venceu três jogos no comando do Leão

Em 14 partidas no time de Salvador, o comandante apresenta um desempenho abaixo do esperado...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 08:55

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 08:55
Crédito: (Divulgação/EC Vitória
A panela de pressão do Vitória vai pegar fogo ao longo dos próximos dias, principalmente após o revés de 3 a 0 do Leão contra o Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado negativo aumentou os questionamentos em torno do técnico Ramon Menezes, que encontra dificuldade para reconstruir o time na temporada.
Desde a sua chegada ao Leão, o treinador conquistou apenas três vitórias, em 14 jogos disputados. Um dos triunfos ocorreu na Copa do Brasil, quando o time surpreendeu e eliminou o Inter, no Beira-Rio.
Na Série B, competição que vale muito dentro do Barradão, o comandante não conseguiu tirar o Leão de perto do Z-4. No momento, a equipe é a 15º, com apenas 12 pontos.
Resta saber se o Leão terá paciência com Ramon Menezes ou vai interromper o trabalho para lutar pela sobrevivência com outro profissional.

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