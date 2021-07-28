Pressionado! Ramon Menezes só venceu três jogos no comando do Leão

Crédito: (Divulgação/EC Vitória

A panela de pressão do Vitória vai pegar fogo ao longo dos próximos dias, principalmente após o revés de 3 a 0 do Leão contra o Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

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O resultado negativo aumentou os questionamentos em torno do técnico Ramon Menezes, que encontra dificuldade para reconstruir o time na temporada.

Desde a sua chegada ao Leão, o treinador conquistou apenas três vitórias, em 14 jogos disputados. Um dos triunfos ocorreu na Copa do Brasil, quando o time surpreendeu e eliminou o Inter, no Beira-Rio.

Na Série B, competição que vale muito dentro do Barradão, o comandante não conseguiu tirar o Leão de perto do Z-4. No momento, a equipe é a 15º, com apenas 12 pontos.