Pressionado pelos maus resultados, Mourinho receberá mais de R$ 230 milhões se for demitido do Tottenham

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP

Vivendo um momento delicado na temporada, o Tottenham, que chegou a liderar o Campeonato Inglês, perdeu quatro dos últimos cinco jogos no torneio. E com uma enorme pressão por parte dos torcedores, o técnico português José Mourinho corre risco de ser demitido dos Spurs.

+ Veja a tabela da Premier LeagueNo entanto, um acordo previsto em contrato, pode fazer com que a direção londrina mude de ideia e deixe o Special One no cargo. Sem multa rescisória prevista no vínculo assinado em novembro de 2019, o Tottenham terá de pagar o salário integral do português até o fim, de acordo com o portal "The Athletic".

Atualmente, Mourinho recebe 17,5 milhões de euros (R$ 114 milhões) por temporada. Como tem contrato até junho de 2023, o português tem direito a 35 milhões de euros (R$ 228 milhões) pelas duas próximas temporadas.

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