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Pressionado pelos maus resultados, Mourinho receberá mais de R$ 230 milhões se for demitido do Tottenham

Contrato do técnico não tem multa rescisória, e Spurs terão de arcar com seu salário em caso de demissão. Valores são de 17,5 milhões de euros (R$ 114 milhões) por ano...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 16:36

LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 16:36
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
Vivendo um momento delicado na temporada, o Tottenham, que chegou a liderar o Campeonato Inglês, perdeu quatro dos últimos cinco jogos no torneio. E com uma enorme pressão por parte dos torcedores, o técnico português José Mourinho corre risco de ser demitido dos Spurs.
+ Veja a tabela da Premier LeagueNo entanto, um acordo previsto em contrato, pode fazer com que a direção londrina mude de ideia e deixe o Special One no cargo. Sem multa rescisória prevista no vínculo assinado em novembro de 2019, o Tottenham terá de pagar o salário integral do português até o fim, de acordo com o portal "The Athletic".
Atualmente, Mourinho recebe 17,5 milhões de euros (R$ 114 milhões) por temporada. Como tem contrato até junho de 2023, o português tem direito a 35 milhões de euros (R$ 228 milhões) pelas duas próximas temporadas.
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Com 36 pontos, o Tottenham está em nono na Premier League. Na Copa da Liga Inglesa, os Spurs disputarão a final do torneio contra o Manchester City, algoz na última rodada do Inglês, em abril, e poderão voltar a erguer um troféu após 13 anos de jejum.

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