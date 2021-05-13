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Pressionado, Jorginho promete reformulação no Figueirense

Após eliminação no estadual, o treinador falou sobre o futuro do time na Série C...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:19

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 18:19
Crédito: Patrick Floriani/FFC
Fim da linha para o Figueirense no estadual. Após ser derrotado por 2 a 0 pela Chapecoense, o time Alvinegro foi eliminado nas quartas de final.
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A derrota aumenta a pressão sobre o técnico Jorginho, que precisa dar uma resposta na Série C e ele tem consciência disso.
‘Teremos uma reformulação para a sequência da temporada. A ideia é que tenhamos de nove a dez reforços, para que possamos ficar mais fortes. Nosso elenco é muito jovem, então precisamos de jogadores mais rodados para complementar’, afirmou.
A estreia do Figueira na Série C acontece no dia 29 de maio, quando visita o Novorizontino, no interior de São Paulo.

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