Pressionado, Jorginho promete reformulação no Figueirense

Crédito: Patrick Floriani/FFC

Fim da linha para o Figueirense no estadual. Após ser derrotado por 2 a 0 pela Chapecoense, o time Alvinegro foi eliminado nas quartas de final.

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A derrota aumenta a pressão sobre o técnico Jorginho, que precisa dar uma resposta na Série C e ele tem consciência disso.

‘Teremos uma reformulação para a sequência da temporada. A ideia é que tenhamos de nove a dez reforços, para que possamos ficar mais fortes. Nosso elenco é muito jovem, então precisamos de jogadores mais rodados para complementar’, afirmou.