Pressão cresce, mas Fernando Diniz continua como técnico do São Paulo

A dura derrota do São Paulo para o Internacional, por 5 a 1, no Morumbi, fez a pressão sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz crescer nos bastidores do Tricolor. Em reunião na manhã desta quinta-feira, o presidente Julio Casares decidiu pela permanência do comandante no cargo.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO No entanto, a permanência de Diniz no comando do São Paulo pode passar pelo desempenho contra o Coritiba, no próximo sábado (23), às 19h, no Morumbi. Um novo tropeço pode significar a despedida da comissão técnica, que está no clube desde setembro de 2019. Há a expectativa de que uma nova reunião aconteça na tarde desta quinta-feira entre Casares, jogadores e comissão técnica. O papo já aconteceu duas vezes, após a derrota para o Santos e no último treino antes do duelo contra o Internacional. Os jogadores se reapresentam nesta tarde, às 16h.