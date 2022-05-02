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Presidente Romildo Bolzan prega 'calma' com bom momento do Grêmio na Série B do Brasileirão

Tricolor é o líder da segunda divisão nacional...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 19:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 19:16
Após uma longa turbulência nas primeiras rodadas da Série B, o Grêmio reagiu e conseguiu vencer três partidas seguidas para subir na classificação e chegar ao topo. Apesar da fase positiva que o time atravessa, o presidente Romildo Bolzan pede ao elenco e à torcida 'pés no chão' para evitar uma empolgação perigosa.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B- O Grêmio tem noção do que precisa e do tamanho do problema que temos pela frente. Pés no chão e humildade sempre, porque a semana atrás estávamos em uma situação de total descrédito e agora somos líderes. Sabe o que isso significa? Absolutamente nada - disse Bolzan
- Não vamos nos iludir. Não vamos entender que, daqui para frente, será um passeio. Daqui para frente será uma luta mais árdua. Somos o time que pode ser favorito, mas não somos - completou.
Agora, o Grêmio volta a campo no próximo domingo, quando encara o Cruzeiro, no Mineirão.
Crédito: PresidenteRomildoBolzandurantecoletiva(Foto:LucasUebel/GrêmioFBPA

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