Presidente Romildo Bolzan prega 'calma' com bom momento do Grêmio na Série B do Brasileirão

Após uma longa turbulência nas primeiras rodadas da Série B, o Grêmio reagiu e conseguiu vencer três partidas seguidas para subir na classificação e chegar ao topo. Apesar da fase positiva que o time atravessa, o presidente Romildo Bolzan pede ao elenco e à torcida 'pés no chão' para evitar uma empolgação perigosa.

- VEJA A TABELA DA SÉRIE B- O Grêmio tem noção do que precisa e do tamanho do problema que temos pela frente. Pés no chão e humildade sempre, porque a semana atrás estávamos em uma situação de total descrédito e agora somos líderes. Sabe o que isso significa? Absolutamente nada - disse Bolzan

- Não vamos nos iludir. Não vamos entender que, daqui para frente, será um passeio. Daqui para frente será uma luta mais árdua. Somos o time que pode ser favorito, mas não somos - completou.

Agora, o Grêmio volta a campo no próximo domingo, quando encara o Cruzeiro, no Mineirão.