Presidente Romildo Bolzan lamenta rebaixamento do Grêmio

Acabou a esperança do Grêmio. Nesta quinta-feira, o Tricolor fez a sua parte na Arena, mas não foi capaz de impedir o terceiro rebaixamento de sua história à Série B do Campeonato Brasileiro.
Veja como ficou a classificação do Brasileiro
Após o confronto, o presidente Romildo Bolzan pediu desculpas ao torcedor gremista e prometeu trabalho para recuperar o clube.
- Temos que fazer um pedido de desculpas para a torcida. Momento triste para todos nós. Momentos que nos impõe enorme reponsabilidade. Não com terra arrasada, é recolocar o Grêmio no seu lugar - declarou na coletiva.