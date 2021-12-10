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futebol

Presidente Romildo Bolzan lamenta rebaixamento do Grêmio

Tricolor não conseguiu evitar mais um rebaixamento em sua gloriosa história...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 01:14

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 01:14

Acabou a esperança do Grêmio. Nesta quinta-feira, o Tricolor fez a sua parte na Arena, mas não foi capaz de impedir o terceiro rebaixamento de sua história à Série B do Campeonato Brasileiro.
Veja como ficou a classificação do Brasileiro
Após o confronto, o presidente Romildo Bolzan pediu desculpas ao torcedor gremista e prometeu trabalho para recuperar o clube.
- Temos que fazer um pedido de desculpas para a torcida. Momento triste para todos nós. Momentos que nos impõe enorme reponsabilidade. Não com terra arrasada, é recolocar o Grêmio no seu lugar - declarou na coletiva.

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