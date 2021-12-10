Presidente Romildo Bolzan lamenta rebaixamento do Grêmio

Acabou a esperança do Grêmio. Nesta quinta-feira, o Tricolor fez a sua parte na Arena, mas não foi capaz de impedir o terceiro rebaixamento de sua história à Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja como ficou a classificação do Brasileiro

Após o confronto, o presidente Romildo Bolzan pediu desculpas ao torcedor gremista e prometeu trabalho para recuperar o clube.