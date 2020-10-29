AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Presidente interino do Barcelona diz que novas eleições precisam acontecer 'o mais rápido possível'
futebol

Presidente interino do Barcelona diz que novas eleições precisam acontecer 'o mais rápido possível'

Carlos Tusquets afirmou que prioridade do Comitê Gestor será convocar as eleições antes de março, e disse que a transparência será uma característica da nova gestão...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 13:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 13:23
Crédito: Carlos Tusquets é o presidente interino do Barcelona - Reprodução Twitter
O presidente interino do Barcelona, Carlos Tusquets, afirmou que a eleição para escolher os próximos gestores do clube catalão precisa ser realizada 'o mais rápido possível. A condição para realização do pleito ficará dependendo apenas de circunstâncias que permitam uma participação máxima na votação.
- O principal papel do Comitê Gestor será convocar as eleições o mais rápido possível, e é isso que faremos. O que não queremos é ser pressionados para fazê-la em um momento impróprio. Faremos quando acreditarmos que as circunstâncias sejam apropriadas. Queremos que o próximo Conselho receba o máximo de apoio possível, e isso envolve garantir a melhor participação de todos - afirmou.
Carlos Tusquets fez questão de afirmar que a transparência será uma característica primordial na nova gestão do Barcelona e que o conselho pretende realizar as eleições nos próximos três meses.
Tusquets foi nomeado como presidente interino na última quarta, um dia após Josep Maria Bartomeu renunciar o cargo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre após acidente com caminhão na BR 101
Imagem de destaque
Espírito Santo já teve mais de 40 terremotos em 250 anos
Romelu Lukaku da Bélgica, durante a partida entre Bélgica e Irã
Bélgica e Irã empatam nos EUA em jogo com milagres, gol anulado e expulsão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados