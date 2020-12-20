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futebol

Presidente interino do Barcelona banca permanência de Koeman

Técnico culé faz um trabalho irregular até o momento com a modesta 5ª colocação no Campeonato Espanhol e a vice-liderança do grupo na Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2020 às 09:57

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 09:57

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Carles Tusquets, presidente interino do Barcelona, bancou a permanência do técnico Ronald Koeman em entrevista à emissora “Cuatro”. O mandatário afirmou que está otimista com o holandês no comando da equipe e exaltou o trabalho que o treinador vem fazendo com os jovens jogadores do elenco.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
- Eu não vou tirar ninguém. Além disso, Koeman está bem, tem muito critério, aposta na base e nos jovens e tem absolutamente todo o meu apoio e sempre terá. Fui comer com ele um dia e o vi muito otimista.Além do assunto relacionado ao treinador, Tusquets comentou sobre o período de crise financeira do clube e como ele acredita que será a solução.
- Quando voltar a abrir o estádio, não será difícil recuperar este clube, nem no âmbito econômico e espero que nem no esportivo, pois se está apostando em uma geração nova de jogadores, que é o que convém, e estamos em um ciclo de mudanças - concluiu.
Ainda não há uma data oficial para o retorno do público nos estádios espanhóis, embora alguns países europeus já estejam promovendo o retorno de forma gradual. No Campeonato Espanhol, o Barça ocupa a 5ª colocação, mas está oito pontos atrás do líder Atlético de Madrid, que tem um jogo a menos que os culés.

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