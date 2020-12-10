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Presidente eleito, Durcesio Mello pede e vai acompanhar Botafogo contra o Inter, em Porto Alegre

Mandatário, que assume cargo a partir do dia 1º de janeiro de 2021, fez pedido para fazer parte da delegação que irá ao duelo no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 15:56

LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 15:56
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terá uma figura diferente para a partida contra o Internacional, no próximo sábado. Durcesio Mello, presidente eleito para o quadriênio 2021-2024, solicitou à atual diretoria para acompanhar a delegação do Alvinegro que irá ao Estádio Beira-Rio, palco do duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h.
O pedido partiu do próprio Durcesio, que quer ficar perto dos jogadores e passar palavras de motivação em um momento difícil - o Alvinegro é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro e está a onze jogos sem vencer, contando Brasileirão e Copa do Brasil.
Durcesio Mello espera mais "sangue nos olhos" nos jogadores. O futuro presidente já iniciou uma comissão de transição para assumir o posto ocupado atualmente por Nelson Mufarrej, mas também quer ficar envolvido com o dia a dia do futebol o máximo que puder.
A atual diretoria não foi contra e Durcesio viajará para Porto Alegre. O Botafogo será comandado por Eduardo Barroca, recuperado da Covid-19, pela primeira vez desde que retornou ao Alvinegro nesta partida.

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