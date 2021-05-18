Presidente do Vitória confirma a chegada do lateral Gabriel

Crédito: Neto Bonvino/São Bento

O Vitória continua no mercado de transferências e o presidente Paulo Carneiro oficializou a chegada do lateral-direito Gabriel, que jogou o Paulistão pelo São Bento.

+ Quais clubes vão aparecer mais na TV aberta até a 10ª rodada do Brasileirão? Veja lista de jogos

Em conversa com o ge, o mandatário confirmou que o atleta terá que passar por uma cirurgia no menisco, mas acredita que, em 15 a 20 dias, o atleta estará à disposição da comissão técnica.

‘Está chegando hoje o lateral direito Gabriel. A gente vai fazer um exame médico, porque, no último jogo, ele teve um problema de menisco. Se for uma cirurgia rápida, a gente vai cuidar dele, para que, em 15, 20 dias, ele esteja à disposição de Rodrigo’, declarou.

Números