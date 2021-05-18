Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Presidente do Vitória confirma a chegada do lateral Gabriel

Atleta ganhou destaque no cenário nacional após marcar um golaço contra o Corinthians no Paulistão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 18:01

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 18:01

Crédito: Neto Bonvino/São Bento
O Vitória continua no mercado de transferências e o presidente Paulo Carneiro oficializou a chegada do lateral-direito Gabriel, que jogou o Paulistão pelo São Bento.
+ Quais clubes vão aparecer mais na TV aberta até a 10ª rodada do Brasileirão? Veja lista de jogos
Em conversa com o ge, o mandatário confirmou que o atleta terá que passar por uma cirurgia no menisco, mas acredita que, em 15 a 20 dias, o atleta estará à disposição da comissão técnica.
‘Está chegando hoje o lateral direito Gabriel. A gente vai fazer um exame médico, porque, no último jogo, ele teve um problema de menisco. Se for uma cirurgia rápida, a gente vai cuidar dele, para que, em 15, 20 dias, ele esteja à disposição de Rodrigo’, declarou.
Números
No São Bento, ele participou de 10 jogos e anotou um lindo gol contra o Corinthians no empate por 1 a 1.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo
Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos
Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados