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futebol

Presidente do Vitória afirmou que Alisson Farias ameaçou processar o clube

Argumentação do atacante que não está nos planos do Leão da Barra recai sobre os salários atrasados ...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 15:13

Publicado em 02 de Março de 2022 às 15:13

Durante participação em live feita pelo atual presidente em exercício do Vitória, Fábio Lima, um dos assuntos abordados foi a situação envolvendo o atacante Alisson Farias, vinculado ao clube, porém que treina em separado por estar fora dos planos da comissão técnica. >O LANCE! está agora também no TikTok!E, segundo o mandatário do Leão da Barra, o compasso de espera em relação ao seu futuro com o adendo de atrasos salariais teriam feito o atleta de 25 anos de idade tomar uma atitude mais drástica com a ameaça de acionar judicialmente a equipe.
Fábio chegou a agregar que, diante da gravidade da situação, uma tentativa de acordo foi feita por parte do Vitória para com o jogador, mas que, inicialmente, não foi aceita pelo atleta.
Depois de ser nome considerado pelo Vitória no momento de sua chegada (janeiro de 2020) e no início da temporada seguinte, Alisson acabou perdendo espaço por conta da política de redução de investimento na estrutura do clube. Algo que, naturalmente, esbarra nos vencimentos considerados como altos para os padrões do rubro-negro.
Com isso, após 34 compromissos com seis gols marcados e uma assistência, ele foi emprestado ao CRB onde chegou a ter períodos ascendentes, mas não renovou seu acordo de empréstimo com a equipe alagoana.
Crédito: FelipeMartins/E.CVitória

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