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Presidente do Valencia condena racismo e diz que clube irá tomar todas as medidas contra Juan Cala

No último domingo, Diakhaby acusou defensor do Cádiz de racismo e abandonou o campo de jogo antes do intervalo. Cala foi substituído na segunda etapa...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 11:35

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 11:35
Crédito: Divulgação / Site oficial do Valencia
Nas redes sociais, Anil Murthy, presidente do Valencia, condenou o suposto insulto racista de Juan Cala, zagueiro do Cádiz, direcionado a Diakhaby. Além disso, o mandatário afirmou que o clube espanhol irá até o fim com as investigações para que o defensor seja punido.- Ontem assistimos um ato flagrante de racismo. Todos sabemos reconhecer uma cara de culpabilidade. Este tipo de comportamento é intolerável no futebol e na sociedade. Eu acredito no meu jogador. O Valencia vai chegar até o final para defender Diakhaby.
> Veja a tabela da La Liga
Aos 36 minutos de jogo, o francês dividiu uma bola com Cala e foi atrás do espanhol após uma discussão. Os jogadores do Valencia abandonaram o campo de jogo, mas voltaram para terminar a partida após alguns minutos nos túneis do vestiário. O Cádiz venceu o Valencia por 2 a 1.

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