Presidente do Valencia condena racismo e diz que clube irá tomar todas as medidas contra Juan Cala

Nas redes sociais, Anil Murthy, presidente do Valencia, condenou o suposto insulto racista de Juan Cala, zagueiro do Cádiz, direcionado a Diakhaby. Além disso, o mandatário afirmou que o clube espanhol irá até o fim com as investigações para que o defensor seja punido.- Ontem assistimos um ato flagrante de racismo. Todos sabemos reconhecer uma cara de culpabilidade. Este tipo de comportamento é intolerável no futebol e na sociedade. Eu acredito no meu jogador. O Valencia vai chegar até o final para defender Diakhaby.