Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Presidente do Tottenham não quer vender Kane a rival inglês, e diz que jogador só sairá por R$ 1,3 bilhão
futebol

Presidente do Tottenham não quer vender Kane a rival inglês, e diz que jogador só sairá por R$ 1,3 bilhão

Jogador do Tottenham pode ser opção no mercado de transferências além de Haaland, mas presidente dos Spurs não quer vê-lo com a camisa de outro clube da Premier League...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 08:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2021 às 08:51
Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP
Principal estrela do Tottenham, o atacante Harry Kane não deverá deixar o clube londrino no que depender do presidente do clube, o empresário Daniel Levy. De acordo com informações da imprensa britânica, o mandatário deixou claro que não facilitará qualquer negócio pelo camisa 10 para um rival inglês.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo o jornal "The Sun", Harry Kane, que poderia ser alvo de Manchester City e Manchester United, principalmente em caso de insucesso nas negociações com Haaland, só deixará os Spurs por 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão na cotação atual).
Neste cenário, o Real Madrid poderia ser favorecido. Também interessado em Haaland, o clube merengue já demonstrou vontade de contar com o atacante do Tottenham anteriormente, e numa briga com clubes ingleses pode ver a vontade do presidente dos Spurs prevalecer.
+ Mercado promete pegar fogo! Confira alguns nomes que prometem esquentar a janela de verão europeia
Segundo a imprensa espanhola, os Blancos colocaram Kane em sua lista e observam a situação do jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados