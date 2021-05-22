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futebol

Presidente do Tottenham está furioso com declarações de Harry Kane

Daniel Levy não ficou satisfeito com entrevista do atacante para Gary Neville em que revelou o desejo de deixar o clube, conquistar títulos e crescer na carreira...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 09:35

LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 09:35
Crédito: Kane busca saída do Tottenham nesta janela de transferências (OLI SCARFF / POOL / AFP
Daniel Levy, presidente do Tottenham, está furioso com Harry Kane por conta de suas declarações públicas em que revela o desejo de deixar a equipe londrina. Segundo o "Daily Mail", o mandatário considerou o artilheiro desrespeitoso e infeliz em suas declarações.Na última quinta-feira, o centroavante concedeu entrevista ao ex-atleta Gary Neville e revelou ter o desejo de deixar os Spurs. O camisa 10 afirmou que sente que pode se desenvolver como atleta, disputar o prêmio de melhor do mundo e conquistar títulos.
> Veja a tabela da Premier League
Um trecho da conversa entre os ingleses foi ao ar na última quinta-feira, um dia após a derrota do Tottenham para o Aston Villa em casa por 2 a 1. O resultado complicou a equipe na busca por uma vaga na Europa League e pode ter sido a última partida de Kane diante dos seus atuais torcedores.
Apesar da irritação, o clube mantém a posição de que o centroavante não está no mercado por ter contrato até 2024. Com isso, os Spurs esperam uma proposta de cerca de 150 milhões de libras (R$ 1,1 bilhão) e os favoritos são as duas equipes de Manchester e o Chelsea.

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