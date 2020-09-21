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futebol

Presidente do Tottenham disposto a fazer jogo duro para liberar Dele Alli

Paris Saint-Germain tem interesse na contratação do meia, mas Tottenham não planeja vendê-lo facilmente. Empréstimo por uma temporada é opção mais viável...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 14:30
Crédito: Jogador foi preterido das últimas escalações por José Mourinho (Divulgação Twitter
O Paris Saint-Germain está de olho na contratação de Dele Alli, do Tottenham, mas a negociação não será nada fácil se depender do presidente do clube, Daniel Levy. De acordo com o 'Telegraph', Levy está disposto a fazer jogo duro para negociar o meia com qualquer que seja o interessado.Anteriormente, a publicação afirmou que o jogador de 24 anos estava na mira dos franceses. O desejo foi reforçado após Alli não ter sido relacionado por José Mourinho para as partidas contra Lokomotiv Plovdiv, na Liga Europa, e Southampton, pela liga inglesa.
Levy acredita firmemente que não será pressionado a vendê-lo por um valor abaixo do que ele vale, ou ainda de maneira rápida. No entanto, o negócio por empréstimo de uma temporada seria mais viável. O jornal afirma que é improvável que algum clube faça uma proposta de transferência definitiva nos termos que o Tottenham deseja.
A Inter de Milão seria outra equipe interessada nos serviços do jogador, que estaria confuso e irritado por ter sido preterido por Mourinho nos jogos mais recentes do Tottenham.
Outro motivo pelo qual Alli pode considerar a saída é a proximidade da Eurocopa, que acontece durante junho e julho do ano que vem.

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