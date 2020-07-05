Presidente do Talleres frustra o Galo e diz que Bustos vai jogar na Europa

O Atlético-MG já fez seis contratações para reforçar o elenco nesta parada forçada pela pandemia do novo coronavírus. Já chegaram Alan Franco, Léo Sena, Marrony, Keno, Bueno e Junior Alonso. Mas, o Galo ainda quer mais. Busca um centroavante e quer o argentino Nahuel Bustos, do Talleres-ARG. Ele é o favorito de Jorge Sampaoli para comandar o ataque alvinegro, mas os mineiros esbarram nas negativas do clube argentino. O Atlético já ofereceu R$ 22 milhões por Bustos. A proposta foi recusada, pois o clube quer negociá-lo com a Europa. pelo menos é o que disse o presidente da equipe hermana, Andrés Fassi.