Presidente do Sevilla diz que futebol só voltará 100% quando torcedores puderem ir aos estádios

Chegou a hora da bola voltar a rolar na Espanha. Nesta quinta-feira, o Campeonato Espanhol retornar e em grande estilo. Às 17h, Sevilla e Real Betis fazem o clássico da Andaluzia. No entanto, a os jogos serão realizados com portões fechados, para evitar uma nova onda do novo coronavírus.

E o fato de as partidas serem realizadas sem torcedores ainda causa incômodo em algumas pessoas. O presidente do Sevilla, José Castro, lamentou a ausência dos fãs no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán na partida de hoje e disse que o futebol só será completo com torcedores.

- Estamos empolgados porque o futebol está voltando. Estamos com sorte porque o futebol é muito importante, mas é verdade que ele retorna sem público. Nossos torcedores não estarão lá e até isso acontecer não poderemos dizer que voltou 100% - afirmou em entrevista à "Televisión Española".E MAIS:Confira 20 craques para voltar a ver em ação com o retorno da La LigaLa Liga: veja as novidades preparadas para a volta do futebol na Espanha!Copa Sérvia: com 25 mil torcedores apoiando, Partizan vence e vai à finalPeruano marca o primeiro gol da volta do futebol na EspanhaCorona: 'O Porto venceu e deu uma boa resposta ao nosso torcedor' E MAIS: