Presidente do São Paulo quer renovar com Joao Rojas: 'Faremos o possível, dentro do nosso limite'

Crédito: STAFF Conmebol

O presidente do São Paulo, Julio Casares, falou nesta sexta-feira (28), sobre as negociações pela renovação de contrato do atacante Joao Rojas. O executivo se mostrou otimista, mas afirmou que seguirá a risca o limite financeiro do clube.VEJA A TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2021!

Durante entrevista coletiva para falar sobre o novo programa de Sócio Torcedor do clube, o presidente foi questionado sobre a situação do equatoriano. Casares se revelou confiante com a permanência do atleta.

- Nós estamos otimistas. Esperamos que ele continue. Mas eu repito, nós fazemos todo esforço dentro da nossa responsabilidade financeira, dentro do nosso juízo que nós temos, do nosso planejamento - comentou o presidente.

Sobre os empecilhos para a renovação, Julio Casares falou sobre a necessidade de manter a responsabilidade financeira e não criar dívidas.

- O São Paulo vem dando esses passos com investimentos possíveis, porque eu não posso deixar pro futuro algo comprometido ao nível orçamentário. É um grande jogador, se encaixou no nosso esquema, o técnico Crespo gosta muito, nós gostamos, mas nós faremos o possível, dentro do nosso limite de responsabilidade.Rojas deve negociar sua renovação ainda nesta sexta-feira, na véspera da estreia do clube no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, no Morumbi.