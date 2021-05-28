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Presidente do São Paulo quer renovar com Joao Rojas: 'Faremos o possível, dentro do nosso limite'

Julio Casares ressaltou que respeitará as condições financeiras do Tricolor e que deseja seguir mantendo a responsabilidade financeira, mesmo desejando que o equatoriano fique...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 14:39

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 14:39
Crédito: STAFF Conmebol
O presidente do São Paulo, Julio Casares, falou nesta sexta-feira (28), sobre as negociações pela renovação de contrato do atacante Joao Rojas. O executivo se mostrou otimista, mas afirmou que seguirá a risca o limite financeiro do clube.VEJA A TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2021!
Durante entrevista coletiva para falar sobre o novo programa de Sócio Torcedor do clube, o presidente foi questionado sobre a situação do equatoriano. Casares se revelou confiante com a permanência do atleta.
- Nós estamos otimistas. Esperamos que ele continue. Mas eu repito, nós fazemos todo esforço dentro da nossa responsabilidade financeira, dentro do nosso juízo que nós temos, do nosso planejamento - comentou o presidente.
Sobre os empecilhos para a renovação, Julio Casares falou sobre a necessidade de manter a responsabilidade financeira e não criar dívidas.
- O São Paulo vem dando esses passos com investimentos possíveis, porque eu não posso deixar pro futuro algo comprometido ao nível orçamentário. É um grande jogador, se encaixou no nosso esquema, o técnico Crespo gosta muito, nós gostamos, mas nós faremos o possível, dentro do nosso limite de responsabilidade.Rojas deve negociar sua renovação ainda nesta sexta-feira, na véspera da estreia do clube no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, no Morumbi.
O atacante teve atuação de destaque na última terça-feira (25), marcando um dos gols da vitória da equipe por 3 a 0 diante do Sporting Cristal, do Peru, pela última rodada da fase de grupos da LIbertadores.

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