Presidente do São Paulo publica foto com Rojas e elogia o retorno do ponta

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

Na última quarta-feira (3), o atacante Joao Rojas voltou a marcar pelo São Paulo após ter ficado mais de dois anos fora dos gramados por causa de duas lesões. Após a partida, o presidente do clube, Júlio Casares, elogiou o atacante em um post em sua redes sociais, destacando a superação do atleta. VEJA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Eleito um dos melhores jogadores em campo na partida entre a Internacional de Limeira e o São Paulo, o equatoriano foi crucial na goleada do Tricolor por 4 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Paulistão 2021.

Em sua conta no Instagram, Júlio Casares postou uma foto ao lado de Rojas, no vestiário do Estádio Major Levy Sobrinho, onde ocorreu o jogo. Na legenda, o presidente do clube comemorou não só o resultado como também o 'retorno convincente' do atleta, conforme ele mesmo definiu. Casares também incluiu a hashtag '#superação' no post. Rojas entrou no jogo já aos 27 minutos do segundo tempo, com a equipe já vencendo a partida por 2 a 0. Entretanto, a entrada do equatoriano aumentou o rendimento do time de Hernán Crespo.

Em uma bela jogada individual de Rojas, o atacante Luciano fez o terceiro gol são-paulino e, no lance final da partida, em cobrança de pênalti, o equatoriano fechou o placar, voltando a balançar as redes após mais de dois anos afastado por duas lesões.

Em uma publicação do perfil oficial do São Paulo, no Instagram, o atacante comentou sobre a sua atuação.

- Foi emocionante. Tive que segurar a vontade de chorar, porque passei por muitas coisas desde a minha primeira lesão no joelho. E, quando fiz o gol, lembrei de todos os momentos que enfrentei: o sofrimento, a dor e a tristeza por ficar tanto tempo sem jogar. Sempre tive o apoio dos meus companheiros, da comissão técnica, dos profissionais do REFFIS e da torcida, que nunca me deixou sozinho. Agradeço a confiança que o Crespo me deu. Estou contente após o trabalho duro e a superação para voltar a jogar. O gol e a assistência foram os presentes que eu esperei após tanto sacrifício - contou Rojas. Com o contrato renovado até ao fim do estadual, Rojas pode ser uma ótima alternativa para o técnico argentino, pois é um jogador rápido e driblador, característica escassa no elenco do Tricolor.