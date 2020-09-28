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Presidente do São Paulo, Leco recebe alta após se recuperar do COVID-19

Cartola estava internado no HCor, na capital paulista, e foi liberado para seguir com o tratamento em sua residência. Mandato do presidente vai até o fim deste ano...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 18:31
Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!
Presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva - o Leco - recebeu alta do HCor, na capital paulista, nesta segunda-feira. O cartola estava internado desde o dia 9 de setembro diagnosticado com COVID-19, e agora seguirá trabalhando em sua residência cumprindo recomendação médica.
Por conta de sua avançada idade, 82 anos, o presidente do São Paulo se encaixa no grupo de risco da doença. Leco, inclusive, ficou internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HCor e deixou o local apenas no último dia 21. Após apresentar melhora em seu quadro clínico, o cartola foi liberado para seguir o tratamento em casa.
Figura política de extrema importância no clube do Morumbi, Leco segue no cargo até o fim deste ano, quando deixará a presidência do clube ao seu sucessor. O Tricolor tem duas opções para o próximo mandato: Julio Casares e Roberto Natel. As eleições acontecem nos próximos meses.

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