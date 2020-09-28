Presidente do São Paulo, Leco recebe alta após se recuperar do COVID-19

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!

Presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva - o Leco - recebeu alta do HCor, na capital paulista, nesta segunda-feira. O cartola estava internado desde o dia 9 de setembro diagnosticado com COVID-19, e agora seguirá trabalhando em sua residência cumprindo recomendação médica.

Por conta de sua avançada idade, 82 anos, o presidente do São Paulo se encaixa no grupo de risco da doença. Leco, inclusive, ficou internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HCor e deixou o local apenas no último dia 21. Após apresentar melhora em seu quadro clínico, o cartola foi liberado para seguir o tratamento em casa.