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futebol

Presidente do São Paulo garante a permanência de Galeano

Em grande fase, a contratação de Galeano é pedida por muitos torcedores. Julio Casares, presidente do Tricolor, disse não ter dúvidas que o atacante paraguaio continuará no clube...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 17:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 17:09
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O presidente do São Paulo, Julio Casares, concedeu entrevista coletiva, nesta sexta-feira (30), para falar sobre as metas concluídas nos primeiros 100 dias de sua gestão. Durante a entrevista, porém, o presidente confirmou que o Tricolor deve fazer o possível para contratar Galeano em definitivo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021
Recentemente, com suas boas atuações, Galeano vem convencendo o torcedor, que pede sua contratação em definitivo. No último domingo (25), o atacante fez seu primeiro gol como profissional, contra o Ituano.
O jovem paraguaio está no São Paulo por empréstimo, vindo do Rubio Ñu, do Paraguai e tem cláusula de compra definida em cerca de R$ 3,3 milhões por 60% de seus direitos.
Perguntado sobre o futuro do atleta no time, Casares afirmou que o São Paulo pretende contratá-lo.
- Todo grande jogador do elenco, o São Paulo vai trabalhar para que ele permaneça no São Paulo, não tenha dúvida. Com o Galeano não será diferente, assim como os demais - respondeu.
O presidente do clube fez questão de ressaltar que é necessário que haja responsabilidade financeira e, inclusive, citou o caso de Gabriel Neves, jogador do qual o São Paulo desistiu após receber uma contraproposta muito cara, como exemplo de compromisso do clube em não estourar o orçamento.
- O São Paulo trabalha com uma transparência e equilíbrio dentro do orçamento, nós vamos estabelecer o nosso investimento dentro das nossas condições - comentou Casares.
Julio Casares comentou, ainda, sobre a vantagem do clube na negociação para a renovação do contrato com o atleta, explicando que é possível mostrar os números com transparência e fazer o jogador entender o modelo de gestão.
O presidente se mostrou confiante na contratação em definitivo do paraguaio, relembrando o esforço feito pelo clube para renovar seu contrato para essa temporada.
- Eu não tenho dúvida que o Galeano continuará no São Paulo - concluiu Casares.Em grande fase, Galeano será opção para o treinador Hernán Crespo na próxima partida, o clássico diante do Corinthians, fora de casa, na Neo Química Arena, no próximo domingo (2), pelo Paulistão.

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