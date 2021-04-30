Presidente do São Paulo garante a permanência de Galeano

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O presidente do São Paulo, Julio Casares, concedeu entrevista coletiva, nesta sexta-feira (30), para falar sobre as metas concluídas nos primeiros 100 dias de sua gestão. Durante a entrevista, porém, o presidente confirmou que o Tricolor deve fazer o possível para contratar Galeano em definitivo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021

Recentemente, com suas boas atuações, Galeano vem convencendo o torcedor, que pede sua contratação em definitivo. No último domingo (25), o atacante fez seu primeiro gol como profissional, contra o Ituano.

O jovem paraguaio está no São Paulo por empréstimo, vindo do Rubio Ñu, do Paraguai e tem cláusula de compra definida em cerca de R$ 3,3 milhões por 60% de seus direitos.

Perguntado sobre o futuro do atleta no time, Casares afirmou que o São Paulo pretende contratá-lo.

- Todo grande jogador do elenco, o São Paulo vai trabalhar para que ele permaneça no São Paulo, não tenha dúvida. Com o Galeano não será diferente, assim como os demais - respondeu.

O presidente do clube fez questão de ressaltar que é necessário que haja responsabilidade financeira e, inclusive, citou o caso de Gabriel Neves, jogador do qual o São Paulo desistiu após receber uma contraproposta muito cara, como exemplo de compromisso do clube em não estourar o orçamento.

- O São Paulo trabalha com uma transparência e equilíbrio dentro do orçamento, nós vamos estabelecer o nosso investimento dentro das nossas condições - comentou Casares.

Julio Casares comentou, ainda, sobre a vantagem do clube na negociação para a renovação do contrato com o atleta, explicando que é possível mostrar os números com transparência e fazer o jogador entender o modelo de gestão.

O presidente se mostrou confiante na contratação em definitivo do paraguaio, relembrando o esforço feito pelo clube para renovar seu contrato para essa temporada.