Presidente do São Paulo fala sobre renovação de Diego Costa e Igor Gomes: 'Estamos muito otimistas'

Julio Casares, presidente do São Paulo, afirmou em entrevista dada ao SportTV, que as renovações com Diego Costa e Igor Gomes estão quase certas. GALERIA> Relembre o desempenho do São Paulo em cada edição do Brasileirão por pontos corridosTABELA> Veja tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosNa última semana, Luciano renovou seu vínculo com o Tricolor paulista até dezembro de 2024. De acordo com o presidente do clube, as conversas que dizem respeito a Diego Costa e Igor Gomes também estão encaminhadas. Casares destacou que considera ambos jogadores importantes para o elenco atual, porém, ressaltou que a situação de Diego Costa está mais adiantada que a de seu companheiro.

- O São Paulo tem um trabalho prévio de tentar a renovação de atletas, nunca deixa para um momento onde as coisas ficam mais difíceis. Foi assim com Luciano, foi assim com Pablo, toda conversa inicia com mais tempo e depois você consegue concluir. No caso do Diego eu posso garantir que está muito bem encaminhado, no caso do Igor estamos conversando, ambos são importantes - explicou.O presidente também revelou que alguns contratos renovados na última gestão apresentaram alguns problemas relacionados ao padrão FIFA, o que de acordo com ele era negativo, pois abriram brechas para os agentes e os atletas. Casares destacou que o clube está focado em sanar questões políticas do gênero e citou também a atenção especial dada ao orçamento do time.

- Eu coloco que quando essa gestão assumiu, nós tínhamos alguns contratos em aberto que ainda tiveram problemas porque não tinham a visão do padrão FIFA, isso deixa uma brecha não só para o agente, mas também para o atleta. Então, o São Paulo, na época, renovou com Nestor, Welington, Luan, Gabriel Sara, Juan, Talles, entre outros, que estavam com insegurança jurídica. Estamos sanando essa questão política e aqueles que forem possíveis, dentro do nosso orçamento, continuarem conosco - explicou.Por fim, Julio Casares finalizou dizendo que está muito otimista quanto a renovação de Diego Costa e Igor Gomes. Os dois jogadores vieram da base são paulina e se tornaram importantes peças chaves para o rodízio de Rogério Ceni este ano. Inclusive, o camisa 26 é um dos nomes que mais atuou ao lado do atual treinador, estando presente em 20 dos 26 jogos do São Paulo na temporada, 17 deles como titular.- Temos que ir no nosso limite de orçamento e de custeio. Mas estamos muito otimistas com Diego e com Igor conversando, deve ser um pouco mais demorado. Mas temos a plena convicção de que eles continuarão - concluiu.O São Paulo enfrenta o Everton-CHI nesta quinta-feira (5), às 19h15, no estádio Sausalito, no Chile. A partida será válida pela Copa Sul-Americana.