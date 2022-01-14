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futebol

Presidente do São Paulo encerra novela Soteldo: 'Não temos mais negociação'

Venezuelano está no Toronto FC, do Canadá, e não chegou a acordo com o Tricolor
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LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 17:12

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 17:12

O presidente do São Paulo, Julio Casares, informou que não existe mais negociação entre o clube paulista e o Toronto FC, do Canadá, pelo atacante venezuelano Soteldo. Segundo o mandatário, o assunto chegou ao fim quando o Tricolor atingiu o limite financeiro dentro de suas responsabilidades.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- O Soteldo é um grande jogador, que cairia bem no São Paulo. Mas não posso fazer o que as outras gestões fizeram. E aqui não é uma crítica, apenas uma questão de perfil de gestor. Eu vou até o limite da minha responsabilidade financeira. Então não temos mais negociação com o Soteldo - disse Casares, em participação na Live da Central do Mercado no ge.
O São Paulo chegou a ficar otimista com a possibilidade da contratação, mas os valores não agradaram. A oferta do time comandado por Rogério Ceni era por um empréstimo com opção de compra de 50% dos direitos com valor fixado no fim desse período.- Esperamos que ele um dia possa vestir a camisa do São Paulo, desde que o São Paulo possa rentabilizar a operação. O Soteldo é um grande jogador, mas não estamos mais na negociação. Mas quem sabe um dia. Lembro o exemplo do Calleri. Torcida querendo e ele veio num momento posterior. Claro que queria o Soteldo e mais jogadores. Mas eu não posso passar o limite - completou o presidente.
Crédito: OSãoPauloencerrouasnegociaçõescomSoteldo(Foto:Divulgação/TorontoFC

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