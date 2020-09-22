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Presidente do São Paulo deixa a UTI, mas segue internado com COVID-19

Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, está internado desde o dia 9 de setembro. Nesta segunda, o cartola do Tricolor deixou a UTI do HCor, na capital paulista...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 00:07

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 00:07
Crédito: O mandato do presidente Leco termina ao fim deste ano (Foto : Luis Moura / WPP
O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, deixou na segunda-feira a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HCor, na capital paulista. O cartola está sob os cuidados médicos desde o dia 9 de setembro, diagnosticado com COVID-19. O executivo do Tricolor seguirá internado, mas em um apartamento privativo do hospital.
De acordo com a nota oficial emitida pelo clube do Morumbi, Leco goza de 'bom estado clínico e em processo de plena recuperação'. Entretanto, por conta de sua idade avançada (82 anos), o presidente são-paulino seguirá com o tratamento no HCor.Leia, na íntegra, a nota publicada pelo São Paulo:
'O São Paulo Futebol Clube informa que o Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva apresentou melhora significativa nos últimos dias e, na manhã desta segunda-feira (21), teve alta da UTI do HCor, onde vem sendo tratado de Covid-19 desde o último dia 9.
Com a evolução positiva do quadro, o Presidente seguirá seu tratamento sob cuidados médicos em um apartamento do HCor. O Presidente se encontra em bom estado clínico e em processo de plena recuperação.
O São Paulo agradece a imensa solidariedade recebida nos últimos dias e retribui as mensagens de apoio e afeto'.

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