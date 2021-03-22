Presidente do São Paulo confirma o fim da negociação por Gabriel Neves

Crédito: Reprodução/Twitter/Nacional

Nesta segunda-feira (22), o presidente do São Paulo, Júlio Casares, participou de uma entrevista no programa Seleção SporTV, na qual confirmou que o clube parou de negociar com o volante uruguaio Gabriel Neves, jogador especulado no clube nas últimas semanas que chamou a atenção dos torcedores.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Casares foi questionado sobre o respeito às finanças do clube ao negociar. Em sua resposta, afirmou que o São Paulo não gastará mais do que pode para trazer e reforços e, ao usar exemplos de negociações encerradas por motivos financeiros, falou do jogador do Nacional, do Uruguai.

- Chegamos no nosso limite de responsabilidade orçamentária. Não faremos loucuras em nome de contratações - afirmou o executivo sobre o motivo pelo qual o negócio não foi para a frente.