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Presidente do São Paulo anuncia que transporte público terá horário estendido no dia da final do Paulista

Julio Casares publicou nas redes sociais que ônibus e metrô funcionarão até mais tarde por conta da final do Paulista...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 13:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 13:09
O presidente do São Paulo, Julio Casares, anunciou um acordo com autoridades para a extensão dos horários de funcionamento dos transportes públicos, como ônibus e metrô, nesta quarta-feira, dia do jogo de ida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, às 21h40, no Morumbi. - Estou aqui para agradecer às autoridades, que atenderam à solicitação de uma operação especial para o grande jogo de amanhã – para que o torcedor tenha tranquilidade, conforto e tenha assegurado o serviço de metrô e de toda a mobilidade urbana, o que é muito importante para que ele vá com tranquilidade para casa - disse Casares, em vídeo publicado nas redes sociais.
Na última segunda-feira (28), o São Paulo protocolou um pedido às autoridades para solicitar a extensão dos horários de funcionamento do transporte público. Isso porque espera-se uma grande quantidade de torcedores no Morumbi para a partida. Contra o Corinthians, na semifinal por exemplo, cerca de 53 mil pessoas estiveram presentes. Normalmente, as estações do metrô fecham às 00h e reabrem somente às 04h40. A operação diferenciada para a partida ainda não foi detalhada oficialmente pela ViaQuatro, concessionária que administra a Linha 4-Amarela do Metrô, onde fica a estação Morumbi, mais próxima do estádio, nem pelo Metrô, que cuida das demais linhas de operação.
Crédito: Transportepúblicoteráhorárioestendidonestaquarta-feira(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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