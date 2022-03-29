Presidente do São Paulo anuncia que transporte público terá horário estendido no dia da final do Paulista

O presidente do São Paulo, Julio Casares, anunciou um acordo com autoridades para a extensão dos horários de funcionamento dos transportes públicos, como ônibus e metrô, nesta quarta-feira, dia do jogo de ida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, às 21h40, no Morumbi. - Estou aqui para agradecer às autoridades, que atenderam à solicitação de uma operação especial para o grande jogo de amanhã – para que o torcedor tenha tranquilidade, conforto e tenha assegurado o serviço de metrô e de toda a mobilidade urbana, o que é muito importante para que ele vá com tranquilidade para casa - disse Casares, em vídeo publicado nas redes sociais.