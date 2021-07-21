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Presidente do São Paulo afasta possível contratação de Jonathan Calleri: 'Não vamos fazer loucura'

Julio Casares revelou que o valor pedido pelo Deportivo Maldonado excede os limites do Tricolor. A diretoria pretende manter a responsabilidade financeira nas contratações...
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Publicado em 

21 jul 2021 às 19:28

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 19:28

Crédito: Lancepress!
Nesta quarta-feira (7), o presidente do São Paulo, Julio Casares, concedeu entrevista ao Globo Esporte para falar sobre as negociações do clube por um novo centro-avante. O presidente confirmou conversas avançadas com o argentino Benedetto, mas também afirmou que o time não seguirá com as negociações por Calleri nos valores propostos pelo Deportivo Maldonado.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Ex-jogador do São Paulo, Calleri atuou pelo Tricolor em 2016, tendo destaque durante sua breve passagem pelo clube. Atualmente sem clube, o atacante pertence ao Depotivo Maldonado, gerido por seus empresários, e foi um dos alvos da diretoria são-paulina no mercado de transferências.
Assim, as negociações foram abertas e, embora as conversas tenham progredido bem entre o clube e o atleta, os agentes não aceitaram as condições de pagamento pedidas pelo Tricolor, fazendo o time do Morumbi recuar nas negociações.
- Naquelas sondagens iniciais que foram passados alguns valores, o São Paulo não vai prosseguir. Se hoje estamos vivendo essas dívidas que estamos pagando, com sofrimento do custeio, do dia a dia, até do reflexo em campo, não podemos fazer contas acima da nossa capacidade. Nós iríamos fazer a mesma coisa que herdamos, uma dívida impagável, que comprometa a instituição. (...) Não vamos fazer loucura que comprometa a instituição - afirmou Casares ao Globo Esporte.
Com isso, o que já era imaginado foi confirmado pelo presidente do São Paulo, e o clube não deve seguir negociando com Calleri. Assim, o time deve mirar a contratação de Benedetto, que, segundo Casares, está em bases mais seguras.
- No caso do Benedetto tem conversas sim com o Olympique. Houve um monitoramento, está tendo conversas com o clube dele, e aí tem uma série de composições financeiras, de salário - revelou o presidente sobre as negociações com o atacante ex-Boca Juniors.Em busca de um centro-avante, o treinador Hernán Crespo escalou o São Paulo com uma dupla de ataque formada por jogadores que costumam atuar pelas beiradas do campo, na partida de voltas as oitavas de final da Libertadores, contra o Racing, em Avellaneda. A escalação deu muito certo e o time venceu os argentinos por 3 a 1, se classificando para as quartas de final.
O time, agora, volta a focar no Brasileirão, enfrentando o Flamengo, no Maracanã, neste domingo (25), às 16h, pela 13ª rodada da competição.

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