Presidente do São Paulo admite sondagem, mas despista sobre venda de Marquinhos

O presidente do São Paulo, Julio Casares, despistou sobre uma proposta do Arsenal, da Inglaterra, pelo atacante Marquinhos, de 19 anos. O jogador tem contrato com o clube paulista até 2024.

O negócio, no entanto, tende a ser fechado em breve para que a transferência ocorra na próxima janela.

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TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil- O futebol tem dinâmica de propostas, sondagens. Aprendi que coisas só devem ser exercitadas quando estiverem numa condição material, objetiva e real. Por ora ainda não existe - disse o presidente são-paulino.

O vínculo de cinco anos é permitido pela Lei Pelé, mas a Fifa restringe esse primeiro acordo a apenas três anos. De acordo com informações do 'ge', o Tricolor e o atleta pretendem aceitar a oferta do clube inglês, ainda que os valores não sejam altos, para evitar que o jogador deixe o Morumbi de graça, caso acione a entidade máxima de futebol.

- Hoje claro que estamos pensando em jogo, não falamos de outro assunto. Eventuais negociações tem confidencialidade e eu prefiro não comentar a respeito, o foco hoje é São Paulo e Juventude. o São Paulo tem um bom elenco e precisa sobreviver, mas prefiro falar sobre isso em um futuro se isso se consolidar. Hoje nosso foco é São Paulo e Juventude - completou Casares.