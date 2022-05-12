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futebol

Presidente do São Paulo admite sondagem, mas despista sobre venda de Marquinhos

Atacante de 19 anos deve ser vendido ao Arsenal, da Inglaterra, na próxima janela...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 19:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 19:32
O presidente do São Paulo, Julio Casares, despistou sobre uma proposta do Arsenal, da Inglaterra, pelo atacante Marquinhos, de 19 anos. O jogador tem contrato com o clube paulista até 2024.
O negócio, no entanto, tende a ser fechado em breve para que a transferência ocorra na próxima janela.
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TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil- O futebol tem dinâmica de propostas, sondagens. Aprendi que coisas só devem ser exercitadas quando estiverem numa condição material, objetiva e real. Por ora ainda não existe - disse o presidente são-paulino.
O vínculo de cinco anos é permitido pela Lei Pelé, mas a Fifa restringe esse primeiro acordo a apenas três anos. De acordo com informações do 'ge', o Tricolor e o atleta pretendem aceitar a oferta do clube inglês, ainda que os valores não sejam altos, para evitar que o jogador deixe o Morumbi de graça, caso acione a entidade máxima de futebol.
- Hoje claro que estamos pensando em jogo, não falamos de outro assunto. Eventuais negociações tem confidencialidade e eu prefiro não comentar a respeito, o foco hoje é São Paulo e Juventude. o São Paulo tem um bom elenco e precisa sobreviver, mas prefiro falar sobre isso em um futuro se isso se consolidar. Hoje nosso foco é São Paulo e Juventude - completou Casares.
Crédito: OatacanteMarquinhosdurantetreinodoSãoPaulo(Foto:FellipeLucena/SãoPauloFC

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