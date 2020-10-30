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futebol

Presidente do São Caetano entra em acordo com Sindicato dos Atletas de São Paulo

Âcerto de um dos meses atrasados e retomada de funcionamento da infraestrutura do clube garantirão presença do elenco completo para confronto da Série D...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 14:52

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 14:52
Crédito: Divulgação/SAPESP
Em meio a dias caóticos vividos pelo São Caetano com direito a saída em massa de atletas e uma sonora goleada de 9 a 0 sofrida na Série D do Campeonato Brasileiro frente ao Pelotas, o clube recebeu a visita de integrantes do Sindicato de Atletas São Paulo (SAPESP) na última quinta-feira (29) para um acordo de regularização das dívidas junto ao plantel.
Na reunião, segundo comunicado oficial do sindicato, ficou acordado junto ao presidente do Azulão, Nairo Ferreira, que o clube acertará na próxima semana um dos meses que estão em atraso com o elenco. Além disso, houve a garantia de funcionamento pleno das instalações relacionadas a cozinha e nutrição do clube, atividade suspensa recentemente.
Com isso, a expectativa é de que o elenco tenha um clima mais ameno para se preparar para o próximo jogo na quarta divisão do futebol nacional. Na oportunidade, o São Caetano vai até a cidade de Novo Horizonte visitar o Novorizontino às 16h no próximo domingo (1).
Confira a nota oficial do SAPESP sobre o caso
O Sindicato de Atletas de SP esteve na manhã desta quinta-feira (29 de outubro) no Anacleto Campanella, estádio do A.D. São Caetano, para conversar com o presidente Nairo Ferreira e todo elenco, a fim de resolver a situação dos atletas. Os diretores sindicais da entidade negociaram e chegaram a um acordo com o presidente do clube. Nairo, se comprometeu a pagar um salário para os atletas na próxima terça-feira (03 de novembro), os atrasados serão analisados caso a caso. Quanto à alimentação do elenco foi acordado que a cozinha voltará a funcionar com toda a estrutura necessária, incluindo cozinheiro e nutricionista. Os atletas aceitaram o acordo proposto e vão entrar em campo contra o Novorizontino.
No próximo domingo (01 de novembro), os dois times voltam a se enfrentar, agora no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às (16h), pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Desde o momento que o Sindicato recebeu a denúncia dos atletas, a instituição agiu em prol da categoria prestando toda a assistência necessária. Esse é o trabalho e a marca do Sindicato de Atletas de SP: cuidar de gente e lutar para que os direitos da categoria sejam cumpridos.

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