Presidente do São Caetano entra em acordo com Sindicato dos Atletas de São Paulo

Crédito: Divulgação/SAPESP

Em meio a dias caóticos vividos pelo São Caetano com direito a saída em massa de atletas e uma sonora goleada de 9 a 0 sofrida na Série D do Campeonato Brasileiro frente ao Pelotas, o clube recebeu a visita de integrantes do Sindicato de Atletas São Paulo (SAPESP) na última quinta-feira (29) para um acordo de regularização das dívidas junto ao plantel.

Na reunião, segundo comunicado oficial do sindicato, ficou acordado junto ao presidente do Azulão, Nairo Ferreira, que o clube acertará na próxima semana um dos meses que estão em atraso com o elenco. Além disso, houve a garantia de funcionamento pleno das instalações relacionadas a cozinha e nutrição do clube, atividade suspensa recentemente.

Com isso, a expectativa é de que o elenco tenha um clima mais ameno para se preparar para o próximo jogo na quarta divisão do futebol nacional. Na oportunidade, o São Caetano vai até a cidade de Novo Horizonte visitar o Novorizontino às 16h no próximo domingo (1).

Confira a nota oficial do SAPESP sobre o caso

O Sindicato de Atletas de SP esteve na manhã desta quinta-feira (29 de outubro) no Anacleto Campanella, estádio do A.D. São Caetano, para conversar com o presidente Nairo Ferreira e todo elenco, a fim de resolver a situação dos atletas. Os diretores sindicais da entidade negociaram e chegaram a um acordo com o presidente do clube. Nairo, se comprometeu a pagar um salário para os atletas na próxima terça-feira (03 de novembro), os atrasados serão analisados caso a caso. Quanto à alimentação do elenco foi acordado que a cozinha voltará a funcionar com toda a estrutura necessária, incluindo cozinheiro e nutricionista. Os atletas aceitaram o acordo proposto e vão entrar em campo contra o Novorizontino.