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futebol

Presidente do Rennes não deseja saída de Camavinga ao Real Madrid

Jogador nascido na Angola, mas que tem nacionalidade francesa, é um dos principais nomes cobiçados pelo Real Madrid para a janela de transferências que se aproxima...
LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2020 às 12:37

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 12:37

Crédito: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP
Um dos principais objetivos do Real Madrid para a próxima temporada, o volante Eduardo Camavinga tem sua saída do Rennes cada vez mais difícil. Segundo o presidente do clube francês, Nicolas Holveck, o jogador de 17 anos "deveria continuar progredindo" na França.
- Para Eduardo Camavinga, o projeto é continuar progredindo no Rennes. A próxima temporada deve ser sua consagração aqui - disse o mandatário em entrevista à "RTL".
O dirigente ainda afirmou que o desejo do clube é manter a base da equipe para a próxima temporada. O Rennes terminou o Campeonato Francês, encerrado de maneira precipitada por conta da pandemia de coronavírus, em terceiro e disputará a próxima edição da Liga dos Campeões.
- A prioridade para a próxima temporada será manter nossa equipe, que mostrou todo o seu talento nessa temporada fantástica. Teremos que ser inteligentes no mercado de transferências para melhorar a equipe e formar a melhor equipe possível - concluiu.E MAIS:'Nem futebol e nem a vida voltarão a ser iguais', diz Messi sobre o futuro após a pandemia de coronavírusKai Havertz é disputado por quatro gigantes do futebol europeuParis Saint-Germain anuncia a contratação em definitivo de Icardi E MAIS:

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