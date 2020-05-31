Presidente do Rennes não deseja saída de Camavinga ao Real Madrid

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Um dos principais objetivos do Real Madrid para a próxima temporada, o volante Eduardo Camavinga tem sua saída do Rennes cada vez mais difícil. Segundo o presidente do clube francês, Nicolas Holveck, o jogador de 17 anos "deveria continuar progredindo" na França.

- Para Eduardo Camavinga, o projeto é continuar progredindo no Rennes. A próxima temporada deve ser sua consagração aqui - disse o mandatário em entrevista à "RTL".

O dirigente ainda afirmou que o desejo do clube é manter a base da equipe para a próxima temporada. O Rennes terminou o Campeonato Francês, encerrado de maneira precipitada por conta da pandemia de coronavírus, em terceiro e disputará a próxima edição da Liga dos Campeões.