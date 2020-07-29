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futebol

Presidente do Rennes garante permanência de Camavinga

Mandatário disse que nenhum jogador chave irá deixar o elenco e que especulações não o preocupam, pois sabe da crise financeira que clubes gigantes passam no momento...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 13:16

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 13:16
Crédito: Camavinga deve permanecer no Rennes mais uma temporada (AFP
O presidente do Rennes, Nicolas Hovelck, afirmou que Camavinga não irá deixar o clube nesta janela de transferências, em entrevista para a “RMC”. O jovem meio-campista de 17 anos foi muito especulado para se mudar para o Real Madrid, mas recentemente foi vinculado ao Bayern de Munique e Paris Saint-Germain.
- Para ser sincero, não há nada com o Bayern. Eu acho que não há muitas ilusões neste mercado. Quanto maior o clube, mais ele sofre com a crise e, por isso, não esperem grandes transferências nesta janela. Se tivermos sorte de entrar diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões, isso irá melhorar nossas opções de mercado. Em nenhum caso jogadores irão sair.
O gigante espanhol já disse que não irá fazer grandes contratações para a próxima temporada, mas espera investir em Camavinga para 2021/2022. O francês possui contrato com o Rennes até 2022 e o clube pede cerca de 80 milhões de euros (R$ 485 milhões) caso queiram comprar o jogador.

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