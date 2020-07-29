Presidente do Rennes garante permanência de Camavinga

Crédito: Camavinga deve permanecer no Rennes mais uma temporada (AFP

O presidente do Rennes, Nicolas Hovelck, afirmou que Camavinga não irá deixar o clube nesta janela de transferências, em entrevista para a “RMC”. O jovem meio-campista de 17 anos foi muito especulado para se mudar para o Real Madrid, mas recentemente foi vinculado ao Bayern de Munique e Paris Saint-Germain.

- Para ser sincero, não há nada com o Bayern. Eu acho que não há muitas ilusões neste mercado. Quanto maior o clube, mais ele sofre com a crise e, por isso, não esperem grandes transferências nesta janela. Se tivermos sorte de entrar diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões, isso irá melhorar nossas opções de mercado. Em nenhum caso jogadores irão sair.