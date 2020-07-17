Presidente do Real Madrid defende que Benzema ganhe a Bola de Ouro

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Após uma temporada brilhante de Karim Benzema, o atacante está com moral no Real Madrid. O presidente do clube, Florentino Pérez, defendeu que o francês vença a Bola de Ouro deste ano.

- Este ano não vi um jogador tão bom quanto ele. Devia ganhar a Bola de Ouro - defendeu.