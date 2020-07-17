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Presidente do Real Madrid defende que Benzema ganhe a Bola de Ouro

Atacante francês foi o principal jogador merengue nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 15:33

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 15:33

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Após uma temporada brilhante de Karim Benzema, o atacante está com moral no Real Madrid. O presidente do clube, Florentino Pérez, defendeu que o francês vença a Bola de Ouro deste ano.
- Este ano não vi um jogador tão bom quanto ele. Devia ganhar a Bola de Ouro - defendeu.
- Tem sido o jogador mais criticado do mundo, mas é o melhor do mundo. É mais um centro-avante, mais parecido com Zidane que com Ronaldo Nazário. Está no clube desde 2009 e isso diz tudo - completou em entrevista à "rádio COPE".

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