Presidente do Real Madrid defende que Benzema ganhe a Bola de Ouro

Após uma temporada brilhante de Karim Benzema, o atacante está com moral no Real Madrid. O presidente do clube, Florentino Pérez, defendeu que o francês vença a Bola de Ouro deste ano.
- Este ano não vi um jogador tão bom quanto ele. Devia ganhar a Bola de Ouro - defendeu.
- Tem sido o jogador mais criticado do mundo, mas é o melhor do mundo. É mais um centro-avante, mais parecido com Zidane que com Ronaldo Nazário. Está no clube desde 2009 e isso diz tudo - completou em entrevista à "rádio COPE".