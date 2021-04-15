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futebol

Presidente do PSG pressiona Mbappé por renovação, diz imprensa francesa

Nasser Al-Khelaïfi intensifica conversas com agentes do astro francês e pretender estender o vínculo até 2024. Jogador poderá assinar pré-contrato a partir de janeiro se não renovar...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 14:13

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 14:13
Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
A novela envolvendo Mbappé e PSG ganhou mais um capítulo. Com contrato somente até junho de 2022, no fim da próxima temporada, o camisa 7 ainda não acertou uma renovação com o time parisiense, mas, no que depender de Nasser Al-Khelaïfi, presidente do clube, o acordo pode sair em breve.
+ Veja a tabela da Ligue 1Segundo informações do jornal "L'Équipe", Mbappé tem a intenção de deixar o PSG já ao final da atual temporada para aceitar um novo desafio. Por conta disso, o atleta ainda não teria aceitado renovar o vínculo, pois uma saída seria mais complicada.
O portal ainda avança que a ideia do presidente do PSG é oferecer um contrato curto para Mbappé, até 2024, prometendo facilitar uma saída do jogador em 2023. O clube, aliás, já intensificou as negociações com os agentes do atacante parisiense.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Caso as partes não cheguem a um acordo, Mbappé poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro, deixando, assim, o PSG de graça.

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