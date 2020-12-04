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futebol

Presidente do PSG não comenta sobre contratação de Messi

Durante programa, Nasser Al-Khelaifi afirmou que não poderia comentar sobre o tema. Neymar declarou na última quarta-feira que quer voltar a atuar com o argentino...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 08:40

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 08:40

Crédito: Fabrice Coffrini / AFP
Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, preferiu não dar declarações sobre o assunto Messi. Durante o programa “Touche Pas a Mon Poste”, o jornalista Cyril Hanouna ligou para o mandatário e ao perguntar se o argentino seria contratado, recebeu a resposta de que o catari não poderia falar sobre o tema.Durante a conversa, o empresário brincou dizendo que estava em Barcelona, o que criou um burburinho, mas depois afirmou que se encontrava em Londres. No entanto, a equipe francesa é uma das interessadas no camisa 10 do Barça e Neymar afirmou na última quarta-feira que gostaria de jogar ao lado de Messi na próxima temporada.
O argentino está em seu último ano de contrato com o clube catalão e pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro. A situação segue indefinida, enquanto em janeiro também haverá eleições para saber quem será o novo presidente blaugrana. O eleito deve fazer de tudo para a permanência do maior jogador da história do time.

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