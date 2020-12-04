Presidente do PSG não comenta sobre contratação de Messi

Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, preferiu não dar declarações sobre o assunto Messi. Durante o programa “Touche Pas a Mon Poste”, o jornalista Cyril Hanouna ligou para o mandatário e ao perguntar se o argentino seria contratado, recebeu a resposta de que o catari não poderia falar sobre o tema.Durante a conversa, o empresário brincou dizendo que estava em Barcelona, o que criou um burburinho, mas depois afirmou que se encontrava em Londres. No entanto, a equipe francesa é uma das interessadas no camisa 10 do Barça e Neymar afirmou na última quarta-feira que gostaria de jogar ao lado de Messi na próxima temporada.