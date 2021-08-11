Presidente do PSG fala sobre chegada de Messi, explica situação de Mbappé e tira peso sobre Champions: 'Não sei se somos favoritos'

Crédito: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Dia de festa em Paris. Durante a apresentação de Lionel Messi como novo reforço do PSG, o presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaïfi também falou com a imprensa no auditório do Parque dos Príncipes. Antes das primeiras palavras do argentino, o dirigente fez um pronunciamento.

+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1 2021/22O mandatário do Paris Saint-Germain afirmou estar muito feliz com a chegada de Messi ao clube francês, e disse este 11 de agosto é um dia histórico. Em tom de brincadeira, ele também falou que a chegada do argentino demandou tremendo esforço e que o camisa 30 não poderá pedir um aumento salarial.

- Estou muito feliz por apresentar Messi como jogador do PSG. É um dia muito feliz, histórico para o clube e o futebol. Um momento fantástico para nós. Todos conhecem Leo, único jogador que conquistou seis vezes a Bola de Ouro. Ele torna o futebol mágico, e agora está conosco - disse.

- Lembro do primeiro dia que nos perguntavam sobre o projeto. Temos um projeto de futebol que nos orgulha muitíssimo. Não há segredos. Aqui nós temos um acordo com o melhor jogador do mundo, com interesse mútuo para que pudesse agradecer. Gostaria de agradecer a Leo, à sua esposa, ao pai Jorge, a todos pelo trabalho feito - seguiu.

- Estou falando muito emocionado por um trabalho que será histórico para o time. Obrigado aos parceiros comerciais, que acreditaram no nosso projeto desde o primeiro dia. Não vamos decepcioná-lo. Sabemos onde estamos indo. Este será o começo de uma nova era. E agora as coisas serão decididas no gramado. Tenho certeza que muitos troféus virão. Temos um excelente time, excelente jogadores que fazem parte do grupo, um excelente técnico, um dos melhores do mundo - finalizou o pronunciamento.

Nasser Al-Khelaïfi também foi questionado a respeito de Kylian Mbappé, um dos principais nomes do Paris Saint-Germain. De acordo com a imprensa internacional, o jogador, que tem mais uma temporada de contrato, não deseja seguir na equipe.

O dirigente, no entanto, não quis entrar em polêmica e afirmou que todo mundo está feliz com a chegada de Messi.

- Todo mundo conhece Kylian, ele é parisiense, tem uma mentalidade que busca a vitória. Ele já disse que está feliz com essa chegada. Não há mais desculpas aqui. Esse é o pensamento de time, de clube - afirmou Al-Khelaïfi.

Pressão por títulos: "Não mudamos, damos tudo de nós. Com a chegada de Leo estamos mais perto, mas nada ganho. Precisamos ganhar cada jogo, um atrás do outro, para ganhar os troféus. Será preciso disciplina, treino."

Champions League: "Nós temos um time de qualidade, mas não sei se somos favoritos ou não. Temos muito empenho, vocês viram como foi ano passado. Isso é futebol, a Champions é dificílima. Temos que ir um jogo atrás do outro. Nosso objetivo é o troféu, não escondemos de ninguém. Mas vamos nos concentrar muito. Estamos nos esforçando nesse objetivo. Mas vamos com calma, é preciso manter os pés no chão e trabalhar muito."

Negociação com Messi: "Era um desejo grande de ambas as partes concretizar essa contratação. E aconteceu muito rápido. Leo decidiu encerrar o contrato dele com o Barcelona, as conversas começaram, era um desejo mútuo e pronto. Aconteceu."

Fair Play Financeiro: "Eu esperava essa dúvida, eu agradeço a pergunta. Nós seguimos toda a regulamentação para as negociações. Sempre mantemos o Fair Play Financeiro, as regras, falamos com as pessoas do mundo jurídico, financeiro. Fizemos tudo com o maior cuidado para saber se teríamos essa capacidade. Não queríamos prometer algo que não pudéssemos cumprir. E hoje Leo traz algo gigante para o clube. Não podemos olhar o lado negativo, mas, sim, os aspectos positivos que chegam ao clube. Todo o trabalho nas redes sociais, a estrutura sendo modificada. Nosso clube do ponto de vista comercial está se preparando muito para isso. Esperamos que o Leo não peça um aumento de salário, senão ficará difícil para o clube (risos). Mas estamos estudando todos os detalhes do ponto de vista financeiro, estamos cuidando de tudo."