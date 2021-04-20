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Presidente do PSG afirma: 'O futebol é um esporte para todos'

No entanto, Nasse Al-Khelaifi afirmou que há uma necessidade de mudança na estrutura do futebol e que Uefa deu um passo com nova proposta para a Champions League...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 10:40

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 10:40
Crédito: Fabrice Coffrini / AFP
Após ser reeleito para o Comitê Executivo da Uefa, Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, afirmou que o futebol é um esporte democrático. No entanto, o mandatário afirmou que sua estrutura precisa passar por modificações e que a proposta apresentada de um novo modelo para a Champions League é um passo.- O PSG tem a convicção de que o futebol é um esporte para todos. Há uma necessidade clara de mudar o modelo de competição existente da Uefa e a proposta apresentada na última segunda (sobre o novo formato da hampions League) é um passo nesta direção. Acreditamos que qualquer proposta sem o apoio da entidade não resolve os problemas enfrentados atualmente e que é motivada por interesses pessoais.
> Veja a tabela da Champions League
O clube francês, assim como Bayern de Munique e Borussia Dortmund, se recusaram a fazer parte da Superliga Europeia em um primeiro momento. O novo torneio anunciado pelos 12 clubes fundadores não saiu do papel e sofre forte pressão de atletas, entidades e torcedores.

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