Presidente do PSG afirma: 'O futebol é um esporte para todos'

Após ser reeleito para o Comitê Executivo da Uefa, Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, afirmou que o futebol é um esporte democrático. No entanto, o mandatário afirmou que sua estrutura precisa passar por modificações e que a proposta apresentada de um novo modelo para a Champions League é um passo.- O PSG tem a convicção de que o futebol é um esporte para todos. Há uma necessidade clara de mudar o modelo de competição existente da Uefa e a proposta apresentada na última segunda (sobre o novo formato da hampions League) é um passo nesta direção. Acreditamos que qualquer proposta sem o apoio da entidade não resolve os problemas enfrentados atualmente e que é motivada por interesses pessoais.